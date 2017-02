Consideran alarmante el consumo de drogas

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

En León se consumen todos los días 100 mil dosis de drogas, reveló ayer Francisco Ríos Jiménez, consejero del Observatorio Ciudadano de León.



“Tenemos un dato que me permito compartirles, señor Secretario, si me equivoco me corrige, se consumen 100 mil dosis diarias de droga en León”, dijo Ríos Jiménez, en presencia del titular de Seguridad en León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien dio a entender con la cabeza que era verdad lo que decía.



También estaban reunidos representantes de la Policía Federal Preventiva, empresarios y representante de otras organizaciones civiles en el informe que dio a conocer Ríos Jiménez sobre la incidencia delictiva en León.



“Es un dato verdaderamente alarmante. ¿Qué sucede con esas 100 mil dosis diarias?. Pues es un mercado. ¿Y qué pasa?. La gente que las consume y no tiene los recursos para seguirlas consumiendo, ¿qué va hacer?, pues va a delinquir. No se necesita ser muy inteligente. Lo preocupante es qué hacemos nosotros para ayudar a estas personas”.



El Consejero del OCL fue claro al señalar que si realmente se quiere mejorar la seguridad y el entorno en la ciudad se debe trabajar mucho más en la prevención.



Al final de su informe el empresario Francisco Ríos fue cuestionado sobre las cifras que dio y dijo que la del consumo fue proporcionada por el Consejo Ciudadano de Seguridad municipal, del que también es integrante como representante de la Cámara de la Curtiduría.



“En las reuniones que tenemos en el Consejo de Seguridad, que tenemos cada dos meses, la Dirección de prevención del delito nos hizo la presentación y dio a conocer las estadísticas”.



Explicó que la cifra de consumo de drogas les sorprendió y que ahora se debe buscar la forma de revertirlas. Y destacó que los niveles más elevados de consumo se producen en los polígonos de alta marginación y pobreza.



“Algunos de los polígonos como Lomas de Medina, Las Joyas es donde mayor consumo se ha detectado”.



Añadió que el Consejo de Seguridad elabora un plan para combatir el alto consumo de droga.

Asombra al Alcalde

El alcalde Héctor López Santillana declaró que desconoce la dinámica que utilizó el Observatorio Ciudadano de León (OCL) para establecer que en León se consumen 100 mil dosis de drogas y se dijo asombrado por la cifra.



“De dónde sacó esas cifras, no tengo la menor idea. No sé si sea una percepción o estimación”, dijo.



Explicó que el área de salud del Municipio únicamente tiene contabilizada a la población que tiene un problema de adicción, más no la cantidad de dosis que consumen diariamente.



Por parte del Ayuntamiento, hay un registro de la cantidad de drogas que son decomisadas.



“Me asombró escuchar el reporte del número de dosis”, finalizó Santillana.



Mario Sopeña Mata, Director de Salud Municipal, dijo que cada cuatro o cinco años realizan un conteo de personas adictas.



El estudio que actualmente poseen revela que las drogas cada vez llegan a más menores de edad.