Asteriscos

***UNAM EN LEÓN

La UNAM se afianza en León a través de la Escuela Nacional de Educación Superior (ENES). Con la asistencia del rector Enrique Graue, arranca hoy su 2do. Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades.

***ARTE Y CIENCIA

Hasta el 26 habrá eventos en varias sedes: Teatro del Bicentenario, Plaza de la Ciudadanía en León I, Plaza Fundadores, Calzada de las Artes del Forum, Museo de Arte e Historia, ENES, etc.

***LARGA VIDA

Este plantel nació en septiembre del 2011, desde entonces dirigido por Javier de la Fuente, y hoy atiende ya a casi mil alumnos en León. Además cuenta con la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende.

***PRI, EN LA LONA

Los nuevos dirigentes del PRI leonés, Denny Méndez presidente, y la regidora Norma López como secretaria general, tienen enfrente un reto mayúsculo: la reconstrucción de un partido desdibujado. Lo primero que deben hacer es nombrar el equipo que los acompañará de aquí a la elección de 2018. Ya está claro que no tienen la encomienda de convocar a una elección interna de dirigentes.

*ARMAR EQUIPO

Para acompañar a Denny y Norma, ambos identificados con el “barbarismo”, se prevé que se queden en sus mismas carteras los que ya vienen de la dirigencia anterior con Pepe Pedroza, como son: Araceli Escobar, en Finanzas; Poncho Orozco, en Organización; y Ricardo López, en Gestión Social. Los tres son cartas jóvenes pero ya con experiencia en trabajo de partido, y que se dicen traen ganas de trabajar.

*VACÍOS DIRECTIVOS

Pero hay otras carteras que no están ocupadas, como: Acción Electoral, Operación Política, Vinculación con la Sociedad Civil, Atención a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. A eso hay que sumarle sectores y organizaciones que tampoco tienen ningún liderazgo en lo local, como el Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) y la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP).

*DICHO AL HECHO

Denny dice que tiene la instrucción del Comité Estatal que encabeza el diputado local Santiago García, de reunirse con todos los grupos y liderazgos del tricolor para armar un plan de trabajo incluyente. Lo que falta ver es que esa voluntad de apertura se traduzca en los hechos y se pongan en condiciones de competir electoralmente para el 2018, pues luego del descalabro del 2015 no dan señales de vida.

*SIN FIGURAS

A un año que se definan candidatos es hora que en el PRI la baraja a la Alcaldía no aparece. No hay un liderazgo visible que no sólo declare, sino que actúe por posicionarse como una opción que compita. La alternativa de una figura externa al partido, de corte empresarial, es otra salida, pero ¿quién le entra?

***DIPUTADO Y EL HUESO

El diputado guadalupano de Morena, David Alejandro Landeros, dijo que siempre no pide licencia, que se queda. Se le olvidó su video en Facebook del domingo pasado en el que suplicaba a sus 35 compañeros legisladores que le aprobaran irse porque debía rehabilitarse de una seria enfermedad: el alcoholismo.

*SUSPENDERLE DERECHOS

El más sorprendido de esa decisión fue el dirigente estatal del partido, Ernesto Prieto Jr., pues también se había quedado con la última versión dominical de su legislador local. La noticia provocó que la dirigencia estatal de Morena cite para hoy a una conferencia de prensa en la que habrán de deslindarse de Landeros y suspenderle sus derechos en el partido, en tanto se resuelve en definitiva su proceso.

*TRAS LA EXPULSIÓN

Luego del audio revelado en medios, en el que Landeros acusa a sus asesores, principalmente a su suplente, Alejandro Bustos, de desviar recursos de la representación parlamentaria; y a su dirigente estatal de quererlo quitar del cargo y pedirle 20 mil pesos mensuales de su dieta, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a nivel nacional abrió un procedimiento que están por resolver.

*YA SE FUE UNO

Ernesto Prieto reitera que en Morena no hay impunidad y que habrá castigos. Y como ejemplo recuerda la reciente expulsión del regidor de Celaya, J. Ynés Piña, por votar a favor del endeudamiento de 350 millones de pesos para obras del programa Impulso Social, que consideraron que no se justificaba.

*¿INDEPENDIENTE O AZUL?

La realidad es que, como lo dice en los pintorescos audios revelados, pues al legislador poco o nada le interesa la lealtad de pertenecer a Morena, si lo echan a él no le interesa, al final se sale con la suya: quedarse en la silla a la que llegó como plurinominal y de la que nadie puede quitarlo. A no ser que se compruebe algún delito que lo involucre en la malversación de fondos y ahí sí enfrente la justicia.

***OBRAS AL COSTO

Los que tuvieron una encerrona fueron los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato con el director de Obra Pública Municipal, Carlos Alberto Cortés. La petición empresarial fue concreta: ajustar los costos de las obras en proceso derivado del alza en materiales.

*REVISAR CONTRATOS

Los constructores revelan que encontraron apertura en el Municipio para que se revisen aquellos contratos que no están cerrados administrativamente, y que puedan ser susceptibles de ajustes. Dicen que eso es fundamental para no afectar la obra pública en el tiempo y la calidad exigidos.

*UNO POR UNO

En la reunión en la que estuvo el reelecto presidente, Guillermo Ramos y el vicepresidente de Obra Pública, Antonio Sierra, el acuerdo concreto fue que Obra Pública Municipal revise con lupa cada caso tomando en cuenta las condiciones de los contratos y el impacto que hubiera por esos incrementos.

Zapateros a la conquista de EU

En seguimiento a su recién lanzado Plan de Internacionalización, ayer se reunió en Las Vegas el presidente de la Cámara de la Industrial del Calzado, Javier Plascencia, con directivos del despacho CBS que representa a la industria de Guanajuato en Estados Unidos para hacer negocios.

Cuentan que ya se empiezan a detectar algunas oportunidades de negocios para las empresas.

A Javier lo acompañaron el presidente ejecutivo de la CICEG, Alejandro Gómez Tamez, y a quien en próximas fechas ratificarán para relevarlo como capitán de la industria: Luis Gerardo González.