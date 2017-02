AMLO responde a Yunes ante acusaciones

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, está protegido por la mafia del poder, por lo que enfrentará a la “banda de la moronga azul”.



En un video publicado en su Facebook, el político tabasqueño indicó que seguirá con su carrera política porque Yunes Linares no ha demostrado sus presuntos nexos con Javier Duarte.



“La buena nueva es que vamos a enfrentar a la banda de la moronga azul. A los Yunes, a los Calderón, a los que forman parte del PRIAN, no sólo Salinas y Peña; también Fox, Calderón y Yunes Linares, Moreno Valle, este aprendiz de mafioso, Anaya; todos ellos son parte de la banda de políticos corruptos que han llevado a nuestro país a la decadencia”, sostiene.



Agrega que aunque su fuerte no es la venganza, asegura que ningún Yunes tendrá un puesto público durante su administración.



“Vamos a limpiar de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, sentencia.



AMLO acompañó el video con el mensaje "El corrupto de Yunes Linares no renunciará porque está protegido por la mafia del poder, pero en 17 meses se le acabará su impunidad. Dejará de imperar la banda de la moronga azul".



Ayer miércoles, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enfrascó en un enfrentamiento verbal con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó “corrupto” al mandatario y éste le respondió que era un “desequilibrado mental” y “bocón”.