Descarta EU tocar TLC a corto plazo

La Administración de Donald Trump no prevé acciones inmediatas en el corto plazo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró el secretario del Tesoro de EU, Steve Mnuchin.



En una entrevista con Fox Business Mnuchin dijo “las negociaciones del TLCAN no se harán a corto plazo, me siento optimista de que bajo la administración (de Donald Trump) veremos muy buenos tratos negociados”.



La entrevistadora Maria Bartiromo preguntó al Secretario si le preocupaba que estuvieran en riesgo los tratados con México.



“No estoy preocupado, he tenido muy buenas conversaciones con el secretario de Finanzas de aquel país y ambos tenemos algunos conflictos con el TLCAN, hemos hablado de eso abiertamente. Hay una oportunidad de ganar-ganar para nosotros en México, hemos hecho algunas cosas que son buenas para nuestro país y otras que son buenas para ellos.



Por su parte, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien reiteró que se buscará que de este proceso haya victorias para los tres países firmantes, estimó que en el primer cuatrimestre del 2018 deberían conocerse los resultados de la renegociación.



Durante su participación en la Cumbre Financiera Mexicana, el funcionario federal reconoció que siempre es mejor la calidad que el tiempo, pero en las actuales condiciones el tiempo es un factor importante porque la incertidumbre juega en contra de la estabilidad de los mercados.



“El horizonte de planeación responsable nos debería poner un paquete para su aprobación no más allá del primer cuatrimestre de 2018, porque en 2018 habrá una elección intermedia en Estados Unidos, para el Capitolio, y habrá una elección presidencial en México; lo peor que le podemos hacer a los mercados es poner incertidumbre sobre incertidumbre”, dijo el titular de la SE.



Y dijo que se requieren agregar temas que quedaron fuera de la primera negociación, como en materia de comercio electrónico o integración de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), entre muchos otros.