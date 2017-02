Existirían pruebas del acuerdo entre Duarte y Morena

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que tiene un documento con un acuerdo entre el gobierno del prófugo Javier Duarte y varios líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En entrevista con Luis Cárdenas, Yunes Linares sostuvo que la administración del ex priista Duarte tenía un convenio para pagar 2.5 millones de pesos mensuales a integrantes de Morena para que no hicieran disturbios en la entidad.



“Está firmado por los líderes de Morena y está firmado por la Presidenta del Congreso. Es un punto muy sensible para los habitantes de Coatzacoalcos, porque cada que los de Morena se les ocurría dejar sin agua a medio millón de personas cerraban las válvulas de la Presa Yuridia y extorsionaban al gobierno. Lo que hizo Duarte fue darles 2.5 millones de pesos mensuales”, afirmó Yunes.



El gobernador de Veracruz dijo que en breve publicará el documento que acredita la participación de los morenistas en este acuerdo.



Yunes Linares acusó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de conocer sobre el supuesto acuerdo y solaparlo, por lo que ahora lo ataca, dijo, para que no se dé a conocer.



Ayer miércoles, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enfrascó en un enfrentamiento verbal con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó “corrupto” al mandatario y éste le respondió que era un “desequilibrado mental” y “bocón”.