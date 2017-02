Niega EU deportaciones masivas

EL UNIVERSAL Publicada el

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, enfatizó hoy que “no habrá deportaciones masivas” y que las fuerzas armadas no participarán en los operativos migratorios.



Durante un mensaje conjunto con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Kelly reiteró que “quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos”.



Añadió que, pese a los reportes de lo contrario en días recientes, las fuerzas armadas de EU no se involucrarán en los operativos para las deportaciones.



“No se hará uso de la fuerza militar en los operativos de deportaciones y en la frontera. Será un operativo sistemático organizado enfocado a la entrega de resultados, defendiendo la dignidad humana. No se hará uso de la fuerza armada en las deportaciones”, apuntó.



Señaló que el enfoque de las deportaciones del gobierno estadounidense “será sobre gente con antecedentes criminales, conforme a nuestro marco legal, y todo esto se hará como siempre con estrecha colaboración con el gobierno de México”.



Kelly aseguró que no es la primera vez que visita México y la CDMX, y aseguró que el gobierno estadounidense está comprometido “con el éxito y la prosperidad del comercio en ambos lados de la frontera y para beneficio de nuestras dos naciones. Lo que ocurre en México afecta la seguridad de EU y viceversa”.



“La migración debe ser segura, legal y ordenada. Tenemos que reconocer la peligrosa travesía que emprenden muchos centro y sudamericanos para llegar a EU y el tráfico de personas que buscan mejores oportunidades en nuestra nación. También es cierto que se tiene que reconocer el flujo de armas y capitales de EU a México”, apuntó Kelly.



Kelly aseguró que espera con ánimo la reunión que sostendrá con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.