Videgaray aseguró que no se admitirán deportados de otros países

EL UNIVERSAL | Ariadna García / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que México no admitirá decisiones unilaterales de Estados Unidos y no aceptará migrantes deportados de otras nacionalidades que pretenda enviar a México.



El canciller dijo que exigirá al gobierno estadounidense que, en cada caso, acredite la nacionalidad de la persona que deporte a México.



Agregó que el gobierno mexicano no dudará en acudir a organismos multilaterales, particularmente la ONU, para defender a los connacionales de las políticas del presidente Donald Trump.