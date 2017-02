Bajan a hombre de avión por palabras racista a inmigrantes

REDACCIÓN Publicada el

Poco minutos antes de que el vuelo 1118 de United Airlines despegara de Chicago con destino a Houston, un pasajero que ya estaba a bordo se dirigió a dos personas vestidas de manera paquistaní y preguntó si llevaban una bomba. Al no lograr la atención repitió la pregunta pero con más fuerza.



Los demás pasajeros comenzarón a enfrentarlo. Sin hacer caso el hombre siguió con las preguntas acercándose con una chica que se encontraba sentada al lado de él diciéndole si ella sabía de dónde era la persona que estaba a su lado.



A lo que el novio de la joven respondió: "No es asunto tuyo", relató el portal Khou.



Ante tal pregunta el hombre exclamó "todos los ilegales y extranjeros deben irse del país".



Todos las personas a bordo solicitarón que se bajara al hombre. La aerolínea decidió hacerlo y con gritos comenzaron a despedirlo se podía escuchar frases como: "¡Los racistas no son bienvenidos en EE.UU.!", "¡Esto no es los EE.UU. de Trump!" y "¡Adiós racista!". El hombre respondió: "Yo volveré y tú te habrás ido". No volvió.



Jonathan Guerin, vocero de la aerolínea declaró: "Quitamos a dos pasajeros por hacer que otros se sientan incómodos en el vuelo y por decir cosas inapropiadas a los clientes". Concluyó con "la mayoría de los clientes aprecian un lugar donde se sienten seguros y donde no son atacados. Queremos ofrecer eso".