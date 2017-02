Alimentan a familiares de pacientes del IMSS

OSCAR ORTEGA GARCÍA Publicada el

El grupo “Llenando Corazones” decidió ponerse a trabajar desde el año pasado e inició un proyecto donde lo más importante es ayudar a las personas que visitan a sus enfermos en la clínica del Seguro Social.



Esto después de darse cuenta de lo que vivían a diario los visitantes del hospital, y no sólo por la situación de sus familiares, amigos o conocidos enfermos, sino que también fueron testigos de que algunas personas de otros municipios aledaños sólo traían dinero para el pasaje y se quedaban sin comer.



“Nos dimos cuenta de que hay personas que tienen enfermos que duran internados una semana a un mes. La gente de lugares alejados como Acámbaro, Apaseos, San Miguel Octopan y Salvatierra, no les queda dinero para comer y sólo para sus pasajes. Creamos Llenando Corazones para ayudar y recibir una sonrisa”, dijo Yanneli Flores, coordinadora del grupo.



Yanneli Flores, familiares y compañeras de trabajo de la clínica del IMSS publicaron en las redes sociales parte de su proyecto para hacerlo realidad con el apoyo de los celayenses.



Ante la buena respuesta de los usuarios de Facebook reunieron recursos y la primera cena fue el 7 de enero de este año.



“La gente desde que iniciamos apoyo con dinero y tiempo, en pocas palabras se unieron. No somos un grupo con tintes políticos u otros intereses, somos ciudadanos que buscamos ayudar. Se preparan tortas, tacos, atole, café, depende el grupo. Invitamos a todas las personas que se unan a los grupos”, agregó.



En Llenando Corazones hay 60 miembros, divididos en cuatro grupos, entre enfermeras, maestros, amas de casa, familias e incluso niños; quienes todos los martes a las 8 de la noche acuden al área de Urgencias del IMSS para regalar bebidas y comida a los visitantes.



Las personas que estén interesadas en formar parte de este grupo pueden marcar al número de celular 4611265453 y ponerse de acuerdo con los organizadores para las actividades.