Es retroceso modificación a la Ley de Trabajo

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

La modificación a la Ley Federal del Trabajo que contempla un pago sólo del 50 % a los trabajadores en caso de una enfermedad a causa de su trabajo es un retroceso, afirmó el secretario general la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Guanajuato, José Martín Cano Martínez.



Esta semana se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó por las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su sueldo.



La modificación a la ley contempla que las empresas determinarán cuáles enfermedades serán propias de realizar el pago.



Para el representante sindical, la injusticia a que son sometidos los trabajadores tendría que ser motivo de lucha por los sindicatos que los representan.



“Sí es un desgaste natural en el tema de todos los días trabajar, y que hubiera una consecuencia de que va en detrimento. Creo que es injusto, son luchas de muchos años, y es lamentable que se haya este retroceso.



La libra burocracia



Informó que dicha ley no aplica para los trabajadores que se rigen bajo la Ley de Instituto del Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estados (ISSSTE).



“Sin embargo, yo como represento a la Confederación de Trabajadores al Servicio del Estado, que es burocrática, a nosotros no nos afecta afortunadamente”, comentó.