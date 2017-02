Pide líder no politizar el tema de seguridad

FRANCISCO MANCERA Publicada el

El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, pidió no politizar el tema de seguridad y opinó que la labor del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, ha sido muy buena.



“Este es un tema que no se debe politizar, me parece que el racer no debe ser ese, ni el tema de abordarlo, es un tema que preocupa a la sociedad y ocupa al Gobierno, se está atendiendo y se atiende día a día, han sucedido una serie de circunstancias en descoordinación de diferentes niveles”, dijo.



Andrade Quezada puntualizó que no todos los delitos le corresponden al Estado, ya que “hay delitos de diferentes niveles como los delitos de competencia federal”, pero aclaró que “no se puede culpar a nadie”.



“Es un tema que seguiremos buscando que se conduzca de una manera mejor, esto implica un trabajo en cada municipio, con un trabajo de inteligencia, detención y de logística especial”.



El dirigente panista en Guanajuato, calificó como muy bueno el trabajo del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y del procurador de Justicia en el Estado, Carlos Zamarripa, y recalcó que “tienen su confianza”, ya que conoce a profundidad su trabajo.



No le preocupa López Obrador



Humberto Andrade Quezada aseguró que no le preocupa que Andrés Manuel López Obrador esté arriba en las encuestas rumbo a la elección presidencial del próximo año.



La declaración la realizó luego de que el pasado lunes pidió en un discurso de su partido parar candidaturas como las de Morena.



“Parémosle un alto a la debacle del país y parémosle un alto a esas candidaturas falsas populistas como la de Morena”, dijo.