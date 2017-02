Piden abogados informe sobre choque de auto oficial

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

La información detallada del accidente de la camioneta oficial del secretario del Ayuntamiento, Francisco Israel Montellano Rueda, debe hacerse pública independientemente de que se investigue en asuntos internos.



Y como no ha sucedido, es evidente que hay ocultamiento de información, así lo consideró Víctor García Barajas, presidente del Colegio de Abogados de Celaya, esto en relación con el accidente ocurrido la madrugada del domingo, donde se vio involucrada la camioneta a cargo de Montellano Rueda y que hasta el momento no se han dado detlalles.



AM solicitó el parte informativo del accidente a Tránsito y Vialidad, pero a través del área de comunicación se dijo que, como no había daños a terceros en dicho accidente vehicular, toda la información quedaba a cargo de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), porque involucra a los escoltas de Montellano Rueda.



Al pedirlo a la SSC, el área de comunicación justificó que, precisamente está dentro de Asuntos Internos y no se puede dar a conocer hasta que no termine la investigación y se determine lo ocurrido.



Sobre lo anterior, García Barajas aseguró que Tránsito y Policía Vial tiene que tener el parte informativo y hacerlo público, pues es independiente a la investigación iniciada por Asuntos Internos.



“Lo que está haciendo Asuntos Internos es para determinar la sanción, si es que existe sanción o no pero debe haber un parte obligatorio por parte de Tránsito, se tiene que informar si estaban en estado de ebriedad o no iban en estado de embridad.



“Entonces, ahí están encubriendo una situación muy evidente, eso es muy independiente a lo que esté haciendo asuntos internos.



“Si fuera un vehículo particular, evidentemente luego luego sale a la luz pública pero aquí, como es una cuestión que involucra a una autoridad, hay ocultamiento”, dijo.



García Barajas subrayó que la Contraloría Municipal debe realizar la investigación para determinar responsabilidades.



Por su parte, el contralor Municipal José Luis Nájera Arredondo aseguró que ya solicitó el parte informativo, pero se tienen 10 días hábiles para que puedan proporcionarlo.



“Yo ya estoy haciendo la investigación”, aseveró.