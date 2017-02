Golpean a chofer de camioneta por no traer carga

REDACCIÓN | Celaya Publicada el

Por no traer cargada su camioneta con mercancía, el chofer que lo manejaba fue golpeado por dos ladrones que lo despojaron del vehículo en la carretera Querétaro-Celaya.



Fue por la noche del jueves, que a una agencia del Ministerio Público, acudió un hombre originario de la comunidad de San Cayetano de Celaya, para presentar una denuncia por el delito de robo



El afectado dijo que para su trabajo maneja una camioneta marca Ford tipo F-250, blanca, de redilas, con capacidad para tres y media toneladas, que es propiedad de la empresa de semillas y cereales para la que labora.



Sobre los hechos refirió que ocurrieron a las 8:30 de la mañana del jueves, cuando circulaba por la carretera federal a la altura de la comunidad de San José Agua Azul en Apaseo el Grande.



El hombre se dirigía hacia Celaya pues acababa de descargar diversa mercancía en el estado de Querétaro; en ese momento le cerró el paso una camioneta marca Ford, tipo pick up, blanca, de doble cabina.



Debido a esto, tuvo que disminuir la velocidad y detener la marcha, cuando del vehículo descendieron tres hombres, dos de los cuales se dirigieron hacia él y lo amagaron con armas de fuego que portaban.



Los responsables lo subieron a la camioneta pick up en la que viajaban y ahí le preguntaron qué tipo de mercancía transportaba.



De acuerdo a la Subprocuraduría de Justicia de la Región “C”, al contestarles que no traía nada pues la acababa de descargar, los ladrones se enojaron y lo comenzaron a golpear en el cuerpo, aunque sus lesiones no fueron de gravedad.