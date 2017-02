Matan a lavacoches con desarmador en estacionamiento

REDACCIÓN | Apaseo el Grande Publicada el

De varias lesiones punzo cortantes ocasionadas con un desarmador, un joven fue localizado asesinado en el estacionamiento de un tianguis en el municipio de Apaseo el Grande.



La persona fallecida se llamó Luis Fernando Torres Montero, de 19 años, con domicilio en la Zona Centro de esa misma ciudad, el cual se dedicaba a lavar vehículos y al parecer consumía drogas y bebidas alcohólicas.



Fue a las 7:30 de la mañana de ayer, cuando se reportó al 911 de Emergencias una persona sin vida sobre la calle Antonio Plaza, dentro de un terreno ubicado a un costado del tianguis denominado Francisco Cazares.



Al acudir elementos de la Policía Municipal, encontraron a un hombre tirado boca arriba que ya no reaccionaba, el cual vestía un pantalón de mezclilla azul, una sudadera guinda y un par de tenis negro,



El joven presentaba sangre en el estómago, pecho y cabeza. A pesar de que llegaron cuerpos de rescate para brindarle los primeros auxilios, éste ya no presentaba signos vitales, pues había muerto horas antes.



“Se tuvo conocimiento por la mañana del hallazgo ocurrido en la explanada de un tianguis, sobre una persona del sexo masculino que se encuentra sin vida con huellas de violencia en el cuerpo y cabeza, se levantó el cadáver para determinar cual fue la causa del deceso”, dijo René Urrutia de la Vega, subprocurador de Justicia de la Región “C”.



Los reportes señalan que Torres Montero fue encontrado tirado por personas que pasaron por la calle. Hasta el momento se desconoce como ocurrió la agresión y no se descarta que se haya tratado de una riña.



Por el suceso, los oficiales acordonaron la zona para evitar el paso de los curiosos, mientras que el personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal recababan indicios.



En la zona se halló un desarmador, una botella de cristal de cerveza y una gorra tirada a unos metros del cadáver.



En la declaración que rindieron familiares, es que la última vez que lo vieron con vida fue a las 12 del día del miércoles, cuando estaba en su domicilio y salió sin decir a donde se dirigía, hasta que les avisaron que lo habían encontrado muerto.



El cuerpo fue levantado para su autopsia en el Servicio Médico Forense y el Ministerio Público ya investiga el asesinato para lograr esclarecerlo.