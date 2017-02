Promete sexy video si América es campeón

EL UNIVERSAL Publicada el

La modelo chilena Daniella Chávez prometió publicar un video "muy sexy" si el América se corona campeón en la Liga MX.



A través de sus redes sociales, Chávez avisó a sus seguidores la decisión y recibió decenas de retuits y cientos de "me gusta" como respuesta en Twitter, donde tiene 399 mil fans.



"El primer programa por instagram, ya son miles de conectados, no te pierdas mis live. Y si @ClubAmerica sale campeón habrá programa muy sexy", escribió en su cuenta la rubia.



Y es que en su cuenta de Instagram la modelo es seguida por 2.2 millones de personas. Tanto en esta red como en Twitter y Facebook no pierde la oportunidad para "gritar" a los cuatro vientos su amor por las “Águilas”.



¿Será que la promesa de su candente video motive a los futbolistas de su equipo?