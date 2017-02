Samo y Guzmán graban dueto

EL UNIVERSAL Publicada el

A decir del cantante Samo, la música es una misión de vida que le ha permitido sanar su alma y la de las personas que lo escuchan.



“La música me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida… Me ha permitido sanar muchas cosas en mí y quizás ese reflejo llega a la gente y de igual forma toca su alma”, expresó en entrevista para El Gráfico de EL UNIVERSAL.



Compartió que “Eterno” es su nuevo material discográfico el cual verá la luz el próximo 5 de mayo y contará con una presentación oficial en el Lunario del Auditorio Nacional el 25 de ese mes.



“Es un disco muy honesto en el que me atrevo a probar nuevos ritmos, un poco más electrónico, que de cierta forma, me permiten brindar un show más dinámico para mi gente”.



“Te juro” es el primer corte promocional que grabó a dúo con Alejandra Guzmán.



“Desde que escribí ese tema, hace seis años, la vi en voz de Alejandra… Pero los tiempos de Dios son perfectos y a pesar de la hermosa amistad que tenemos hasta hoy se nos hizo grabar juntos y los resultados definitivamente me dejaron sorprendido”, explicó el ex vocalista de Camila.