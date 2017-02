Seguiría Jackman como Wolverine con una condición

REDACCIÓN Publicada el

Pese a que el actor ha mencionado que Logan es su última película como el personaje de X-Men, en entrevista con Screen Rant, Hugh Jackman mencionó que podría haber pensado más sobre esto, si le hubieran dado la oferta correcta.

El actor aseguró que si en el pasado le hubieran ofrecido estar en uno de los filmes de Avengers como Wolverine, no lo hubieran pensado y habría dicho que sí.

“Si esa oferta hubiera estado, cuando tomé mi decisión, ciertamente habría hecho una pausa, porque siempre amé la idea de él dentro de esa dinámica (Avengers), con Hulk obviamente, con Iron Man, también, pero hay muchas personas que no se dan cuenta de ello. Nunca sabes”, declaró el actor.

Sobre qué le faltó a la película, confesó que hizo “falta algo”, pero por cuestión de derechos, no lo pudo agregar.

“Cuando hablé con los creadores de Old Man Logan (comic en el que está basado el filme), mucha gente creía 'oh, esto es Old Man Logan', y yo estaba como 'bueno, la inspiración para esto fue el filme Los Imperdonables de Clint Eastwood'. Es lo que tenemos en comúm, pero no hay bebés Hulk en este”, dijo entre risas el actor.

Jackman también confesó que si el personaje hubiera pertenecido al Universo Cinematográfico de Marvel, habría pensado más sobre el retiro.

“Probablemente no hubiera dicho que este es el último filme, pero ahora siento que es el tiempo adecuado”, declaró.

Anteriormente, cuando estaba a punto de estrenarse Avengers: Era de Ultron, Jackman mencionó que le habría encantado ver a Wolverine en los Avengers, porque sería “disfuncional” y encajaría. Destacó que en algún punto tendría que pelear con Hulk.

El próximo fin de semana se estrenará Logan, en la que Jackman también estará con Patrick Stewart, quien volverá como el Profesor Xavier.