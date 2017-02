Adeuda bar al municipio más de $36 mil

SAÚL CASTRO Publicada el

El bar ‘La Clandestina’, solicitó a la Dirección de Fiscalización y Control, 14 permisos para realizar eventos con venta de bebidas alcohólicas, pagando sólo tres, por un monto de más de 9 mil pesos, pero de los 11 restantes no realizó los pagos, esto durante 2016.



La Comisión de Servicios Públicos Municipal negó el permiso de venta de alcohol a ‘La Clandestina’, hasta que Fiscalización aclare porqué se le permitió realizar los once eventos sin haber hecho el pago correspondiente a la Dirección de Ingresos.



En ese sentido, la regidora y Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Samantha Smith Gutiérrez, dijo que el propietario de dicho bar sólo realizó tres pagos en la Dirección de Ingresos, por el concepto de permisos provisionales de venta de alcohol, por 3 mil 17 pesos cada uno, pero no coinciden con los 14 permisos que autorizó Fiscalización.



En total ‘La Clandestina’ adeuda al Municipio más 36 mil 400 pesos.