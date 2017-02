Asaltan a estudiante extranjera en Guanajuato

REDACCIÓN Publicada el

Una ciudadana francesa fue asaltada en calle de Carcamanes. La víctima pide ayuda para recuperar sus documentos y regresar a su país.



Sarah Asseo, por redes sociales dio a conocer que fue victima de ladrones en el céntrico Callejón de Carcamanes, los cuales, además de robarle objetos de valor, se llevaron documentos oficiales, entre ellos su pasaporte, indispensable para reingresar a su país.



“Soy estudiante de intercambio en la Universidad de Guanajuato, hoy (22 de febrero) me asaltaron en Carcamanes, cuando iba camino al aeropuerto. Entre las cosas que se robaron se encontraba mi pasaporte y mis identificaciones oficiales; es muy importante para mí porque soy de nacionalidad francesa y me urge recuperarlo. Espero que los ladrones hayan tirado las cosas que no les sirven, como mi pasaporte; solicito de su ayuda para encontrar mi documentación, si alguien ha visto algo en alguno de los contenedores agradecería su información”, escribió Sarah.