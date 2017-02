Djokovic y Nadal vienen al Abierto Mexicano

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Abierto Mexicano de Tenis, considerado el mejor torneo de Latinoamérica, tendrá un cartel de lujo en su edición 2017.



De manera sorpresiva, Raúl Zurutuza, director del certamen, anunció la participación del serbio Novak Djokovic, número dos del ranking mundial, con lo que el torneo contará con seis de los mejores 10 jugadores del orbe.



“Novak Djokovic va a estar en Acapulco, es una gran noticia para el torneo, vamos a tener un gran cuadro de jugadores”, afirmó en un video en el perfil de Facebook del torneo.



La llegada de “Nole” al torneo mexicano se dio a última hora y mediante un wild card (invitación), explicó el dirigente.



“Cuando vimos la posibilidad, no dudamos en ofrecerle la invitación. Pensamos que sería algo muy difícil, pero fue una grata sorpresa recibir su respuesta. Novak está muy entusiasmado por venir a Acapulco por primera vez y ser parte del mejor cuadro en la historia del Abierto Mexicano”, explicó.



Al comienzo de temporada, Djokovic señaló que iba a jugar menos torneos, y aunque era un asistente frecuente en el Abierto de Dubai, también ATP 500, este año no lo incluyó en su agenda.



Será la primera vez que Djokovic, ganador de 12 títulos de Grand Slam, juegue en Acapulco, donde las entradas están agotadas.



En cambio, estará en Acapulco antes de acudir al Masters 1000 de Indian Wells, primero del año.



En la reciente temporada y ya como número dos mundial, Djokovic comenzó su campaña en Doha reteniendo el título tras doblegar a Murray y se despidió de forma sorpresiva en el Australian Open al caer en cinco sets ante el uzbeco Denis Istomin en segunda ronda.



Además de Djokovic, Nadal y Del Potro, en la cancha dura de Acapulco también estarán el canadiense Milos Raonic (4), el croata Marin Cilic (7), el austriaco Dominic Thiem (8) y el belga David Goffin (10).



El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, que se celebra desde 1993, tendrá una bolsa de premios superior al millón de dólares, de los cuales, 300 mil serán para el monarca de la rama varonil.



Djokovic, el hombre récord. En junio del año pasado, mientras besaba la cancha de la Philippe Chatrier tras conquistar su primer título en Roland Garros, Djokovic confirmó su condición del tenista más dominante de las últimas cuatro décadas.



Con la victoria sobre la arcilla de París, el entonces número uno del mundo se convirtió en el primer jugador desde Rod Laver en 1969 en ganar los cuatro torneos grandes del tenis (Wimbledon, US Open, Australian Open y Roland Garros) y sumar el ‘major’ 12 a su cuenta personal para igualar al australiano Roy Emerson en el cuarto puesto y quedar a dos de Rafael Nadal y Pete Sampras (14).





Datos



12 Títulos de Grand Slam tiene el serbio Novak Djokovic, el último lo obtuvo en Roland Garros en 2016.



67 Títulos ATP en su carrera suma el número dos del ranking mundial. Se inició como profesional en 2003.



269 Mil dólares en ganancias suma “Nole” en esta temporada, en la que ha disputado sólo dos torneos.



5 Idiomas habla el serbio de 29 años de edad: serbio, italiano, alemán, inglés y también francés.



10 Años de existencia tiene su fundación, destinada a ayudar a niños en comunidades desafortunadas.



2014 Año en el que Djokovic contrajo matrimonio con Jelena Ristic, con quien tiene un hijo de dos años