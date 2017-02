Denuncia diputado daño por hackeo en su Facebook

YAJAIRA GASCA Publicada el

Un hacker alteró la cuenta de Facebook del diputado de Morena, David Alejandro Landeros, cambió la imagen del perfil por una con el logo del PAN y además dejó mensajes difamatorios.



En sesión de pleno del Congreso local el legislador de Morena advirtió que contratará expertos en tecnología para que busque a quien usurpó su identidad en su muro.



“Quiero manifestar mi absoluto rechazo y condena a las acciones de quienes, durante la tarde de ayer, usurparon mi perfil personal en la red social de Facebook, para hacerse pasar por un servidor y hacer divulgar, burlas, difamaciones que yo no publiqué, que no comparto y que no pienso tolerar; rechazo los emblemas de Acción Nacional, no soy panista ni me he cambiado a otro partido”.



“No me voy a quedar callado de lo que me hicieron, voy a pagar técnicos, gente capacitada para tratar de encontrar a esa persona que me ha hecho este daño psicológico y moral, y si lo encuentro lo voy a detener con la justicia y se los voy a publicar aquí”, advirtió.



El miércoles por la tarde en el perfil del legislador aparecieron emblemas del PAN y dos mensajes que decían lo siguiente: “Si vamos a robar, que sea con estilo”, “Ya negocié con el contralor para que no me haga nada, por cierto, ¿sabían que pagué por las facturas?, algunas de mis empresas que me facturaron son fantasmas”.



En una entrevista aseguró que dos personas tenían acceso a sus redes sociales, pero declinó a dar sus nombres.



No obstante, aseguró que contempla proceder en contra de quienes hayan publicado estos mensajes que consideró tienen el fin de perjudicarlo.

Se queda en Morena

Alejandro Landeros aseguró que pertenece a las filas de Morena y no al PAN, pese a que la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia de su partido le suspendió sus derechos partidarios.



“Yo no he renunciado a Morena, yo sigo siendo con Morena... hay una dependencia oficial que se llama Honor y Justicia y hasta que ellos lo determinen una vez que me determinen mi situación política con el partido ya veremos qué determino yo, pero yo sigo siendo con Morena”, indicó el legislador.



El secretario general de Congreso local, Christian Javier Cruz Villegas, sostuvo que por ahora el diputado sigue como representante del partido Morena en el Congreso e integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y que en caso de que ese partido determine su expulsión deberá notificarlo de forma oficial al Poder Legislativo.



“En los dichos y los hechos hay un buen trecho y actualmente el diputado es unos de los integrantes del pleno de los 36, sigue siendo el titular de la representación de Morena, sigue perteneciendo a la Junta de Gobierno y no tenemos ninguna notificación formal de nada... desconozco la vida interna partidista, no sé como se rijan sus estatutos y si toman alguna implicación que tenga implicación con el Congreso lo tendrá que notificar oficialmente".

Despiden a asesores

El secretario general de Congreso también informó que los tres asesores de la representación parlamentaria de Morena fueron despedidos, por determinación del diputado de Morena, y que dos de ellos aceptaron una liquidación.



Detalló que al asesor Alejandro Bustos Martínez firmó su rescisión de contrato por 105 mil 718.65 pesos; Juan Emilio Cruz Segoviano por 39 mil 193.36 pesos, y el tercer asesor de nombre Óscar Edmundo Aguayo Arredondo aún no había firmado ningún documento.



Sin embargo los dos últimos fueron entrevistados y negaron haber sido notificados sobre su despido.