Enaltece Gobernador trabajo para aclarar muerte de niños

ANDREA MURILLO

El gobernador Miguel Márquez Márquez enalteció el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la confirmación de que Antonio Luna asesinó a sus tres hijos.



“Se los dije desde un inicio, yo les comentaba que la verdad tendría que salir a flote, se los comenté siempre, la verdad es que no quisiera hablar mal porque pobre padre de familia, no es fácil para él la situación que está viviendo y para la misma familia que ha pedido discreción en el tema”, señaló el Gobernador del Estado.



“Ellos mismos (la familia) han solicitado que las audiencias sean privadas, los mismos abogados al final del día lo han reconocido... ahí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a ley, actuó en consecuencia”, dijo Márquez Márquez.



Antes de la presunta confesión de Antonio Luna, las autoridades, añadió, “tuvieron que aguantar candela”.



“Fueron días de solicitar cabezas, días de señalamientos políticos, días en los cuales aguantamos candela, porque así la ley lo establece y no podíamos hablar más. Yo siempre les decía confíen”, precisó.



Ahora, pidió a los medios de comunicación y a los actores políticos que “dejen que la familia enfrente una situación que no ha sido nada fácil. Y seré muy respetuosos con ellos”.



Andrea Murillo Mata