Resuelven propiedad de estadio León

SHAYRA ALBAÑIL | LEÓN Publicada el

Luego de que el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud del Municipio de atraer el caso, la propiedad del estadio León se definirá el próximo miércoles 1 de marzo.

Ese día el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá si otorga el amparo que promovió el Municipio de León o confirma que la propiedad de este inmueble le pertenece a Roberto Zermeño y su socio, el empresario celayense, Héctor González.

La semana pasada, las asociaciones "Defendamos Nuestro Estadio" y de Propietarios de Palcos y Plateas, A.C. anunciaron que se están organizando para ampararse ante la posibilidad de que el Municipio de León pierda la propiedad.

Ayer el empresario Héctor González a través de un comunicado negó que ante una resolución a su favor los dueños de palcos y plateas también pierdan el derecho de hacer uso de estos espacios.

Apuntó que la asociación civil "Club Social y Deportivo León, A.C.", a la cual representa, está "altamente preocupada por el clima de alarma y de tensión que se busca generar entre los titulares de derechos de palcos y plateas del estadio Nou Camp".

Aseguró que esta incertidumbre se basa en hechos que no corresponden a la realidad jurídica y procesal que guarda el juicio que promovieron en contra del Municipio de León.

"Aún cuando el fallo que pronuncie el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto en relación al amparo promovido por el Municipio de León, fuera favorable a la asociación civil Club Social y Deportivo León, A.C., ello no afectará de forma alguna los derechos de los titulares de los certificados de palcos y plateas".

"Lo único que se estaría solicitando para su entrega sería la porción del estadio que se entregó en fideicomiso al Municipio de León, Gto., no así los palcos y plateas, que se repite, quedaron fuera de la superficie objeto del fideicomiso".

"Por lo que de manera respetuosa se comenta que los juicios de amparo que pretenden promoverse, son innecesarios y hasta infructuosos", afirmó Héctor González.

Luego de cuatro años de litigio, el 9 de septiembre de 2015 el Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia pronunciada el 28 de mayo de 2014 por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato, en el juicio ordinario mercantil 9/2011, a través de la cual se ordenó al Municipio otorgar la propiedad al fideicomiso "Club Social y Deportivo León, A.C.".

La sentencia establece que Roberto Zermeño y Héctor González pueden tomar posesión de una superficie de terreno de 60 mil 27 metros cuadrados en el que se encuentra el estadio de futbol, el área de estacionamiento, oficinas e incluso el terreno en el que se pretende construir el Museo Nacional de la Piel y del Calzado (Munpic).

Tras esta resolución el Municipio promovió un amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el cual se resolverá el próximo miércoles.

"Si la asociación civil Club Social y Deportivo León, A.C., estuviera en la situación de solicitar el cumplimiento de una sentencia que llegara a ser favorable a sus intereses, lo cual, se insiste, hasta el momento es incierto, porque no se ha resuelto el amparo promovido por el Municipio de León, no solicitará la entrega de los palcos y plateas, por no ser objeto ni materia del fideicomiso", reafirma el comunicado enviado por el empresario celayense.

Exhortó a no dejarse llevar por "informaciones incorrectas o deformadas" pues apuntó que esta certeza para los palcohabientes está claramente establecida en la cláusula tercera del fideicomiso, la cual señala que respetaría a todos y cada uno de los propietarios de los certificados o títulos de palcos y plateas.