Usaban en 'actividades ilícitas' finca donde ocurrió triple crimen

JESÚS GARCÍA Publicada el

Una fuente de primer nivel del Gobierno del Estado informó a am que las personas que habitaban el inmueble se dedicaban al robo de combustible, sin embargo el Procurador no aceptó ni desmintió que fuera un refugio de huachicoleros, sólo dijo que hacían actividades ilícitas.



Carlos Zamarripa también eximió a Luna Hernández de pertenecer al grupo del crimen organizado que los recibió a balazos el día de los hechos, o que formara parte de una banda de huachicoleros.



“El señor Antonio no tiene antecedentes penales; ya había contestado en algunas ocasiones, inclusive también a ustedes, en donde solamente es una estimación mía, una percepción mía, en base a lo que nosotros tenemos, que yo creo que no estaba involucionado con el grupo armado que estaba ahí”.



El procurador dijo que hasta el momento José Cipriano Sánchez Zavala, dueño del predio donde murieron los hermanos Luna, no ha comparecido ante las autoridades, aunque se le está buscando.



“El dueño ni siquiera ha comparecido, por supuesto que tiene dictada una medida para poderlo hacer y llevar para la entrevista correspondiente y seguiremos en la búsqueda de él para poderlo hacer y tener los datos que nos pueda emitir en su momento”.



Y reiteró que las personas que ocupaban el inmueble se dedicaban a actividades ilícitas.



"Las personas que estaban dentro de este inmueble, no que llegaron, sino que ya estaban ahí, utilizaban este lugar, digamos como una casa de seguridad, bueno, sin duda tienen actividades ilícitas, es lo que yo podría corroborar hasta este momento".



