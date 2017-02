Asteriscos

*** ROMERO EN ARIZONA



El senador por Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks tomó ayer la tribuna del Congreso de Arizona, Estados Unidos, para enviar un mensaje de tender puentes de diálogo y no barreras entre ambos países.



*** Y CON SENADORES



El ex Gobernador se sentó también a platicar de la complicada relación México-EU con dos senadores republicanos, Jeff Flake y John McCain, excandidato a la Presidencia de EU en 2008.



*** DIÁLOGO Y MÁS DIÁLOGO



En un mensaje de 20 minutos en el Congreso, el panista de casa les dijo: “Hay que dialogar, es nuestra mejor herramienta, en la historia de la humanidad han caído más barreras dialogando que peleando”.

***MÉXICO, OTRA CARA



En la Tribuna del Congreso de Arizona el senador Juan Carlos Romero llevó un mensaje sobre la importancia de que los ciudadanos de Estados Unidos conozcan la realidad de lo que es México y el valor comercial, cultural y de todo tipo, que tiene la relación bilateral. Y para eso citó a la escritora Ángeles Mastreta con la frase “nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos”.



*SE LLEVA APLAUSOS



El ex Rector de la Universidad de Guanajuato (UG), ex Gobernador (2000-2006) y hoy Senador del PAN, cerró su discurso con un emotivo “Viva México, viva Arizona y vivan los Estados Unidos de América”, y como respuesta tuvo aplausos de pie de los representantes en el Congreso local.



*EL COMERCIO



Juan Carlos Romero fue invitado por la Asociación Global Chamber a su congreso anual en Phoenix, y ahí les recordó que México es el gran comprador de sus productos. Nuestro país es el primer destino de las exportaciones de ese estado, de California y Texas. En tanto que los principales receptores de nuestras exportaciones son Texas, California, Michigan y Arizona, junto con Illinois, Louisiana y Ohio.



*ENCUENTRO ESTUDIANTIL



El primer evento del panista en Arizona fue un encuentro con estudiantes de la Preparatoria Peoria, a quienes llamó: “atrévanse a soñar, a un corazón convencido, nada, ni un muro, lo detiene”.

***PILAR, LA PRIMERA



La senadora de León por el PAN, Pilar Ortega, asumió ayer como presidenta de la Comisión de Justicia, es la primera mujer que está al frente de una de las tareas legislativas más importantes. Entra al quite luego de la licencia que pidió Fernando Yunes, quien aspira a la alcaldía del Puerto de Veracruz.



*PRUEBA DE FUEGO



Pilar llegó al Senado como suplente de Alonso Lujambio, quien falleciera en septiembre del 2012. Antes había sido Diputada local y federal. Hoy asume la responsabilidad más importante en su carrera. Por la Comisión de Justicia debe pasar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, un puesto clave para cumplir con la alta expectativa ciudadana creada en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.



*CONTRA EL TIEMPO



De acuerdo a la Ley General el SNA debe instalarse a más tardar el 10 de abril próximo y estar en operación plena máximo al 18 de julio. Esta semana el presidente nacional de Coparmex, Gustavo Hoyos, urgió al Senado a que aceleren nombrar al Fiscal. De ese tamaño la chamba de la panista.

*** MUÑOZ, OTRA BRONCA



El diputado local del PAN, Juan Carlos Muñoz, compró otra bronca sin necesitarla. En una entrevista radiofónica el pasado miércoles en el noticiero matutino En Línea, quien es Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso llamó “ignorantes”, sin decir nombre y apellido, a quienes pidieron que se separe la Comisión de Seguridad de la de Comunicaciones.



*MÁRQUEZ VS. CCEL



Pero los que andan en los asuntos públicos saben bien que el calificativo tiene destinatario, pues esa propuesta fue planteada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb Ranth, al coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez, con la intención de que se atienda en lo particular con mayor dedicación los temas de seguridad. Al final la idea no prosperó.



*GUSTAVO RESPONDE



El transportista que gana poquito quiso defender su trabajo al frente de la Comisión de Seguridad, y se le fue la boca. El dirigente empresarial tomó nota de su declaración y le mandó decir “con todo respeto, que hace mucho más sentido tener en una misma comisión legislativa a Seguridad con Justicia que con Comunicaciones”.



*HAGA SU CHAMBA



El líder del CCEL le aclara que lo más importante es que la Comisión que preside, de la que Muñoz Márquez presume no tiene rezagos, haga su chamba, que es mucha, y Guraieb Ranth le recordó parte: la articulación Estado y Municipios, Poder Ejecutivo y Judicial, y la vigilancia del desempeño del Ejecutivo del Estado y su rendición de cuentas, por ejemplo en el impacto del programa Escudo.

***PRIMERA FILA



A diferencia de otras convocatorias que ha hecho el Observatorio Ciudadano de León (OCL), ayer que presentaron el “Índice Delictivo 2016” y la conferencia de Carlos Vilalta, académico del CIDE, sobre el tema de cohesión social para prevenir el delito, sí estuvo en primera fila el gabinete de Seguridad.



*GABINETE, PASA LISTA



De principio a fin se quedaron a escuchar la presentación el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez; el director de la Policía Preventiva, José Carlos Ramos; la directora del C4, Leslie Melchor; y el director de la Academia Metropolitana de Seguridad, Francisco Javier Zaragoza. Lo que falta ver es si atienden el llamado que les hicieron a atender el verdadero problema: la prevención.

*PISA Y CORRE



El Gobernador anduvo ayer de pisa y corre inaugurando infraestructura deportiva y educativa en tres planteles, lamentablemente para los que esperan no es la primera vez que la agenda se le retrasa. Ojo. El mensaje que traía Miguel Márquez es que la inversión en infraestructura educativa para todos los niveles se duplicará en León de $239 millones a $476 millones en 2017, y oootro espaldarazo para el alcalde Héctor López Santillana.

McCain, Hernández y Romero

En su gira por Arizona, Estados Unidos, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se reunió con su homólogo representante republicano, excandidato presidencial derrotado en el 2008 y héroe de la guerra de Vietnam, John McCain. Y se encontró con Juan Hernández, ex colaborador de Vicente Fox en temas de migrantes, quien tiene la doble nacionalidad y es asesor político especialista en la relación de México con Estados Unidos.