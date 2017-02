Matan a mecánico a balazos

REDACCIÓN Publicada el

El dueño de un taller mecánico fue asesinado a balazos en la colonia Jesús María.



Esto sucedió a las 7 de la noche en el cruce de las calles Jerez de Castelo y Jerez de Sevilla.



Luis Alberto Manríquez, de 28 años, estaba en una casa con otro joven cuando llegaron dos hombres en una camioneta y se estacionaron enfrente.



Uno bajó y entró a la vivienda, luego disparó en varias ocasiones contra Luis y el otro joven.



Una de las balas le dio a Luis en la cabeza y quedó inconsciente en el sillón.



En el lugar se informó que su acompañante también resultó herido, pero esto no fue confirmado por autoridades.



Los homicidas escaparon con dirección al bulevar Delta.



“Pensamos que habían tronado un ‘barreno’, pero después dijeron que eran balazos”, contó un menor de edad.



Vecinos pidieron ayuda en el Sistema Único de Emergencias.



Socorristas de Bomberos acudieron a auxiliar a Luis, pero ya no tenía signos vitales.



En el lugar se informó que presuntamente tenía antecedentes penales, pero no se especificó por qué delito.



“Luis tenía un taller mecánico en Valle de San José”, narró su esposa, Gaby.



Además era padre de un niño de un año.