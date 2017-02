'Somos el primer enemigo de Trump'

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

Profesores investigadores realizaron el 3er. Foro de Debate de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado: Malestares del milenio. Humor social, populismos e intolerancia.

Los expertos abordaron temas sobre los cuales se percibe "fatiga" y que están especialmente relacionados con la globalización o el modelo democrático.

El evento contó con la participación de los ponentes Rolando Cordera Campos, coordinador fundador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM; Mario Luis Fuentes Alcalá, integrante del Consejo Consultivo de UNICEF; Gustavo Gordillo de Anda, quien ha sido dirigente del movimiento estudiantil de 1968; Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM; y Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM.

Al respecto, Javier de la Fuente Hernández, director de la ENES Unidad León, explicó que se pretende un espacio de reflexión para que los jóvenes no sólo vean las noticias y acontecimientos, sino que los analicen y puedan entender de qué manera afectan sus vidas y expectativas.

"Que entiendan lo que pueda implicar para sus comunidades y su país y que entiendan la manera como ellos deben de interactuar con este nuevo mundo", comentó De la Fuente Hernández.

En el debate, que se centró en las políticas de Estados Unidos respecto a México, tres de los cinco ponentes dieron su testimonio.

Seleccionan a México como chivo expiatorio

La presidencia de Donald Trump ha seleccionado a México como chivo expiatorio y, en ese sentido, el futuro en las relaciones se antoja muy malo, así lo expresó el miembro fundador del Movimiento de Acción Política y de la Unorca, Gustavo Gordillo de Anda.

Refirió que si bien hoy por hoy existen varias movilizaciones en el país, sobre todo para protestar por las víctimas del crimen organizado o solicitar la protección de recursos naturales, falta una unificación especialmente en contra de políticas exteriores que afectan al país.

"Lo que no veo es una capacidad de cohesión, de organización conjunta de todos. Hay muchos movimientos por todos lados, pero no se articulan todavía".

Refirió la actual actitud del gobierno estadounidense como "hostil y agresiva" y permanente. En ese tenor, en caso de que haya deportaciones masivas, más que preparar una comitiva de bienvenida, se debe "cambiar la forma de actuar del gobierno, las políticas y tiene que haber desarrollo regional, regiones como ésta (Guanajuato), que es tan importante y que ha sido tradicionalmente expulsora de mano de obra y que depende de las remesas".

Analizó la actitud endeble del Gobierno federal y comentó que posiblemente éste busca hacer una "negociación en corto y discreta", pero ya no dará resultados como en otras ocasiones, ya que Trump "es una persona que ha decidido que México es su enemigo número uno", por lo que acordó que al Gobierno de Enrique Peña Nieto le ha faltado firmeza, "es lamentable que tengamos un liderazgo tan endeble".

Concluyó asegurando que al país le falta una coalición en defensa del país, ya que aunque sea un gran deseo, posiblemente Donald Trump sí termine su mandato, así que se deben de tener contrapesos.

"Es un país muy sólido Estados Unidos, tiene instituciones sólidas; espero más bien que los contrapesos sí jueguen lo suficiente para reducir las locuras de este señor"

Ve a una generación más comunicativa

Mario Luis Fuentes Alcalá, quien actualmente dirige el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), explicó que hoy por hoy tomamos como normal situaciones que deben de indignarnos.

"No es normal la corrupción, que miles de personas que están buscando a sus seres queridos, no es normal que la gente no pueda recoger el cuerpo de su ser querido para enterrarlo, no es normal".

Comentó que se debe aprovechar la capacidad de los jóvenes y las redes para que se voltee a ver a los responsables y que los congresos reconozcan lo positivo, pero tambien haya consecuencias por las acciones negativas.

El también integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) explicó que las protestas en las redes sociales son importantes y los funcionarios ya no pueden esperar a ser entrevistados, porque la información ya está en las redes sociales, lo que ha dado una nueva movilización ciudadana.

Como ejemplo de efectividad de las protestas por internet, puso el caso de la destrucción de un manglar en Cancún. El académico hacía referencia al caso del malecón Tajamar, del cual no se impidió la devastación, el mangle fue destruido y posteriormente, gracias a ONGs se metieron denuncias en las instancias pertinentes. La construcción que destruyó el mangle se detuvo gracias a las denuncias, pero el litigio continúa.

Fuente Alcaldá refirió que los jóvenes hoy en día son más sociales, particularmente los llamados milenial.

"Ponen las fotos del día con quién están, a dónde van... lo suben, lo comentan, lo platican y están ávidos de las respuesta, cuantos me gusta, no me gusta. Es una generación más social y más comunicativas", explicó.

‘Autoridades no están a la altura’

Licenciado en Economía, el profesor Rolando Cordera Campos explicó que, en términos económicos, el problema de México es que no ha crecido en 30 años y, por tanto, no ha podido generar las condiciones mínimas para crear buen empleo.

Sin embargo, el principal problema a nivel nacional es que las autoridades no han estado a la altura de la situación del país y del mundo.

Explicó que en las próximas elecciones, los expertos pronostican un ganador con no más de 30% de los votos, por lo que su legitimidad será sólo legal y en términos reales tendrá que construir confianza y credibilidad.

"No están a la altura de las graves circunstancias que vive el mundo y México, los partidos (...) tampoco el gobierno ha estado a la altura de la gravedad de los hechos".

Comentó que la situación de violencia es una forma de estallido social que constituye un reclamo de inclusión que posteriormente se distorsiona, de ahí que sean jóvenes sin buena educación y que provienen de familias rotas los que se enrolen en la delincuencia.

"El principal problema que tiene México es el de organizar un estado democrático que esté a la altura de los problemas y circunstancias nuevas de México y el mundo".