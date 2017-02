Hacen fiesta ¡en el Ministerio Público!

EL UNIVERSAL Publicada el

Era 14 de febrero. En la agencia del Ministerio Público (MP) de Mozimba en Acapulco hubo fiesta. Unas cuatro mujeres zapateaban con alegría una chilena. Las servilletas de papel las giraban de un lado a otro como si fueran pañuelos para acompañaban sus pasos.



“Hoy no es día de trabajo”, gritaba una de las mujeres sin perder el paso, mientras un hombre con su guitarra tocaba la canción Juchitán y Huehuetan, una de las más populares del folclor de la Costa Chica de Guerrero.



Otras repartían pastel, mientras el hombre enlazaba Juchitán y Huehuetan con el Toro rabón.



Los demás trabajadores observaban parados desde sus escritorios el baile de sus compañeras. Una de las mujeres invitaba a otra a unirse al baile, pero ésta le advierte que no sabe pero aún así se une.



Por las imágenes, la fiesta se realizó a plena luz del día y en horario laboral.



La celebración fue doble: el día del Amor y la Amistad y el cumpleaños de la titular de esa agencia del MP. Ese día la titular ordenó cerrarla expresamente para la fiesta.



El hecho se puso en descubierto a través de un video que fue difundido en las redes sociales; su autenticidad la confirmó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.



Olea Peláez informó que existe una investigación administrativa por la fiesta que realizaron los trabajadores de las instalaciones del MP. A la titular de esa agencia, quien también aparece en el video bailando, fue removida, según el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.



Álvarez Heredia informó que la FGE investiga si en la celebración se consumieron bebidas alcohólicas. Dijo que con este hecho los trabajadores violaron una prohibición que consiste en que no pueden consumir alimentos en las oficinas en horario laboral.



“Pero superaron esa prohibición, no sólo consumieron alimentos sino hasta fiesta realizaron”, dijo el vocero.



El video dura apenas dos minutos con ocho segundos y fue grabado por alguien que estaba detrás de uno de los escritorios. Es decir uno de ellos lo filtró.



Esta agencia se encuentra en la avenida Ejido, en Acapulco. Es una de las 16 que hay entre ordinarias y especializadas. En esa agencia se encuentra el caso del asesinato del alemán Alexander Friedrich Alvear que fue asesinado de un tiro en la boca junto con su cuñado la madrugada del pasado 9 de febrero, en la zona de tolerancia que se encuentra apenas a unas cuadras de la agencia.



Acapulco, de acuerdo a diversas estadísticas y estudios, es considerado como el municipio más violento del país. Tan sólo el año pasado ocurrieron casi mil ejecuciones relacionadas con la disputa de los grupos de la delincuencia organizado por el control de la venta y trasiego de la droga.