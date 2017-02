¡Cuidado con las cosas materiales!

PBRO. CARLOS SANDOVAL RANGEL | HOMILÍA / VIII domingo del tiempo ordinario Publicada el

Jesús sigue enseñando en la montaña. Desde ahí nos invita a poner nuestra confianza de modo absoluto en Dios, muy por encima de las cosas materiales: “Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero” (Mt. 6, 24-25). Hemos sido creados para pertenecerle a Dios, Él es nuestro origen y nuestro fin, mientras que el dinero y las demás cosas materiales son un bien en favor del hombre. Respetando este orden, Dios no se opone a que nos apoyemos en el dinero, pero sí sería sumamente injusto que el dinero nos separara de Dios. De ahí que para Cristo es fundamental reafirmar la inquebrantable confianza que debemos tener en Dios, por encima de todo.

En realidad, Dios siempre nos da motivos para confiar en Él, así lo recuerda por ejemplo el profeta Isaías, que señala como cuando el pueblo por su desobediencia estaba en el desierto, imaginó que Dios ya lo había abandonado, pero Dios de modo portentoso lo regresa a la tierra prometida. Y es ahí cuando Dios le habla por medio del profeta: “¿Puede acaso una madre olvidarse de su creatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti” (Is. 49, 14-15). A pesar de las infidelidades de su pueblo, Dios cumplirá una y otra vez esta promesa de fidelidad. El autor del salmo 61 recoge toda esta experiencia y por eso eleva a Dios su oración a Dios diciendo: “De Dios viene mi salvación y mi gloria; Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia”.

Pero las razones para confiar en Dios, Cristo las universaliza, pues muestra que la providencia de Dios está abierta a toda creatura, incluyendo a los pajarillos y a los mismos lirios del campo. A veces el hombre vive desmesuradamente preocupado por el comer y el vestir, sacrificando su relación con Dios y con el prójimo; es decir, dejando a un lado lo más sagrado. “Miren a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan a graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿A caso no valen ustedes más que ellas?... Miren como crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?” (Mt. 6, 26-30). Sin duda que el exceso o desorden en el modo de enfrentar las cuestiones temporales lo único que nos provoca es perder la tranquilidad, la paz interior y, en consecuencia, demerita la calidad de relación con Dios, con la familia y con los amigos. Se trata, en el fondo, de una pobreza en la fe. Decía San José María Escrivá: “Si viviéramos más confiados en la providencia divina… cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos. Desaparecerían tantos desasosiegos que, con frase de Jesús, son propias de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural” (Amigos de Dios, n 116).

La propuesta de Jesús es vivir con serenidad cada jornada, no afanarnos de más en lo inútil, lo superfluo, lo vano de la vida. “Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas” (Mt. 6, 32). Por el contrario, hemos de poner las preocupaciones espirituales por delante de las materiales; pues “¿quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento?” (Mt. 6, 27). Necesitamos convencernos de la paz interior y el orden de vida que nos da la palabra de Dios, por eso se convierte fuente de la más alta calidad de vida personal y social.