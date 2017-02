“De cenizas a diamante”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | HABLANDO EN SERIO Publicada el

Poniéndose a la vanguardia en servicios funerarios, Funeraria Vita Nova en Celaya presta el servicio de convertir cenizas de cremación en diamantes.

-Valiente decisión <le dije a Don Andrés Malagón, Director de la Funeraria Vita Nova>.

-¡No!, me contestó: ¡Innovadora!; lo único que buscamos en Vita Nova es estar a la vanguardia en servicios funerarios y prestar el servicio que requieran nuestros clientes. Todo mundo piensa en qué hacer con su vida, pocos piensan en que ser de muertos.

-Hay oposición de parte de la Iglesia al proceso <pregunté>

-No realmente <comentó don Andrés>, conozco que emitieron en Roma un boletín al respecto, pero no describe la posición mundial de la Iglesia y eso tiene sentido, su reino no es de este mundo, como dijo Cristo, y los restos mortales si son de este mundo.

Recordemos como en un principio muchos se oponían a la cremación, hoy es parte de los usos y costumbres para el manejo de restos humanos en México; en adición, es interesante como en el boletín señalan la conveniencia de dejar los restos mortales en un lugar Santo y como comentaste en alguna ocasión, Santiago, porque de vez en cuando te leo en el a.m., y creo en ello: si Dios hizo el Universo ¡Todo el Universo es un lugar Santo! Además, la conversión de los restos humanos de carne en otro elemento, como las cenizas o el polvo, es un proceso natural y la única diferencia real es la composición molecular de los elementos de lo que formaba el cuerpo de la persona en vida; por lo que partiendo, para quienes son religiosos, de que todo es obra de Dios, las moléculas de carbono ordenadas para formar cenizas, son las mismas que las moléculas de carbono que forman diamantes, todo obra del Señor.

-Es verdad, todos los elementos son obra de la creación y cada miércoles de ceniza nos lo recuerdan en el rito de poner la cruz de ceniza en la frente y decir: “Polvo eres y en polvo te convertirás”; si ese polvo brilla en la forma de un diamante ¡Pues que mejor!

-Así es Santiago, te voy a citar del periódico Excelsior del 30 de octubre del 2016, lo comentado por Arturo Lozano, Director de My Memorial Diamond, S.A. de C.V., representante de Algordanza en México, Estados Unidos y Canadá, la compañía Suiza encargada del proceso de convertir cenizas en diamantes: “(Hay) personas como la señora Alma Islas Téllez, madre y abuela, que no ve que sea pecado convertir sus restos en una joya: “Quiero que me conserven de una bonita manera, deseo seguir brillando después de la muerte, quiero ser la joya de la familia”, dijo con una sonrisa.”

-¿O sea que uno puede comprar el servicio de diamantización en vida?

-¡Sí! y no solo eso <explicó Malagón>, sino que se puede pagar en forma cómoda; una es con un plan para tener comprado el servicio antes de morir, y el otro, que los deudos contraten el servicio con o después de la cremación, dan un anticipo y hacen el pago final antes de recibir el diamante.

-¿Y cuanto tardan en entregar el diamante?

-El proceso de convertir la cenizas en diamante tarda de cuatro a once meses, dependiendo del tamaño del diamante; dicho en otras palabras, Algordanza hace en meses lo que la naturaleza hace en millones de años; lo que me llevaría a la cita bíblica de: “Poblad la tierra y enseñoreaos de ella”. El hombre, con su capacidad e ingenio, obra del Creador para quienes somos creyentes, está en posibilidad de hacer el trabajo de la madre naturaleza; por lo que en mi opinión, el poder convertir las cenizas en diamante es una manifestación del Señor a través de su obra culmen, la persona humana.

-¡Pues sí!... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.