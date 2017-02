RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | OPINIÓN Publicada el

Nuestro periódico am, sacó una información en primera plana, el viernes pasado, en relación a que el sector de la construcción llama a diputados a “frenar la práctica de los moches”, que les ha redituado a los diputados 10 mil millones de pesos anuales. Esto es nada más del fondo que se maneja en la Cámara de diputados “para obra pública”, pero la corrupción por los moches de los tres niveles de gobierno supera los 100 mil millones de pesos anuales.

Sinceramente yo creo que el problema número uno de México y que es urgente atacar, es la corrupción. Algunos dicen que es la educación, pero creo que esto no es verdad. Creo que una de las razones por las que vivimos en el subdesarrollo y que el nivel de vida en México sea de los más bajos del mundo, para la mayoría de la población, es la corrupción. Esta no permite el desarrollo de nuestro país y es un pesadísimo lastre que impide que esta nación sea próspera y con altos niveles de vida.

La corrupción acaba desde los cimientos a los países. Corroe como hiedra venenosa y cancela las oportunidades de empleos y que estos sean bien remunerados. En relación a los moches, todos sabemos que en los tres niveles de poder, ejecutivo, legislativo y judicial (con minúsculas. No merecen las mayúsculas) hay una enorme corrupción. Los presidentes municipales piden mínimo un “diezmo” para otorgar una obra a alguna constructora. Todos sabemos que los gobernadores hacen lo mismo y entre más se asciende en la escalera del poder más se roba. Desde Adolfo Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas todos los demás han sido corruptos, quizá con excepción de López Mateos.

Se dice que Ruiz Cortines cuando entró a la presidencia de la República hizo su declaración patrimonial y obligó a los funcionarios de alto nivel a que hicieran lo mismo. Y que cuando salió volvió a hacer su declaración de bienes, los cuales no habían variado. Se dice que cuando su esposa cumplió años le regalaron un cadillac, a lo que él les dijo que lo rechazaba, porque lo hacían porque era esposa del primer mandatario y que él no iba a hacer ningún favor a quien lo regalaba. Que esperanza que pasara esto con los corruptos que nos gobiernan empezando por Peña Nieto, quien es el más corrupto de los corruptos que hemos tenido, y vaya que hemos tenido presidentes corruptos como Salinas y Fox, pero éste, todo lo malo tiene: es inepto, ineficaz, ineficiente, tonto, ignorante, pelele de Salinas, debilucho, sin carácter, traidor a la patria, etc., etc.

Durante un foro convocado por el Senado, el dirigente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer, demandó poner fin al fondo de los “moches” que se reparte en la Cámara de Diputados, y que este año les reditúo 10 mil millones de pesos. “¿Cómo podemos hacerle para que el presidente de la república (el corrupto número uno) elimine la facultad de entregarles a cada diputado federal 20 millones de pesos para que ejecuten obras en sus distritos?” preguntó. “Se llevan 10 mil millones de pesos del Presupuesto federal para hacer obra a discreción y consideramos que esto no es justo. Lo que vemos es un acuerdo político para dar dinero a los 500 diputados que, por cierto, hace dos años no eran constructores”, expresó.

En este país no hay quien ponga orden. Este señor le pide peras al olmo, ya que le pide al primer corrupto del país, que es Peña Nieto que elimine esto. Ya en un anterior artículo relataba que hace menos de dos décadas que Singapur era uno de los países más subdesarrollados y pobres del planeta porque, así como México, era un país muy corrupto. A grandes males, grandes remedios y lo que hicieron fue fusilar a todos los corruptos y santo remedio, ahora es de los países emergentes más prósperos del mundo y eso en menos de dos décadas. Con esto se demuestra que la corrupción acaba no solo con la economía de los pueblos, sino con todo el tejido social. Por eso si no acabamos pronto y muy pronto, con la corrupción, esta acabará con nosotros, más temprano que tarde.

POSDATA UNO.- El Coneval, en un reciente informe dijo que bajó el poder adquisitivo de los mexicanos en un uno por ciento entre el tercer y cuarto trimestre del 2016, esto según el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP). Y externó que: “El incremento de la inflación a partir de octubre de 2016, particularmente el observado en el pasado mes de enero (con el gasolinazo) podría revertir lo ganado en el poder adquisitivo del trabajo en los últimos dos años”. Yo lo he escrito reiteradamente aquí que ese gasolinazo, atrajo inflación y con esto se incrementó la canasta básica y todos los demás productos y por consiguiente bajó el nivel de vida de la clase más vulnerable de la población. Y esto lo propició Peña Nieto. Quien es su responsabilidad velar por los más desprotegidos, es su enemigo público número uno.

POSDATA DOS.-El pasado viernes circuló un fuerte rumor de que se había muerto en la cárcel, el doctor y líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles. En los noticieros no dijeron nada, pero independientemente si murió físicamente o no, nosotros con nuestra indiferencia lo hemos olvidado…y esta es la muerte. Desde hace dos años está enfermo y no se le proporciona la ayuda médica que requiere con urgencia. Esta es otra crueldad del gobierno peñista que lo tiene como preso político, ya que su “delito” fue defender a sus paisanos de los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Lo que no hacía el gobierno, lo tuvo que hacer el pueblo y por eso lo castigó este gobierno represivo e inhumano de Peña.

Nos debemos manifestar los mexicanos para que salga libre el doctor Mireles. El que debe estar en la cárcel es Peña, no él. Si muere en la cárcel, este crimen de Estado se le debe acreditar a Peña.

