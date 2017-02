¿Modera realmente posición EU con México?

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

Se han llevado a cabo las pláticas de México y Estados Unidos, en los que este último país, ha moderado aparentemente su posición en varios temas, principalmente en seguridad y migración. Participaron por parte de México, Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong y por parte de los estadounidenses participaron John Kelly como secretario de seguridad y Rex Tillerson como secretario de estado. Se abordó muy de soslayo, el tema de las armas que entran de Estados Unidos a México y el dinero contante, que también en una variable que hay que tomar muy en cuenta. Luis Videgaray afirmó que más que las palabras, son los hechos los que contarán y por su parte Osorio Chong reiteró que toda acción en referencia principalmente a las deportaciones, tiene efectos que transcienden y debe ser dialogada. Por su parte John Kelly contra lo que se esperaba, mencionó que no habrá uso de la fuerza militar en referencia a las deportaciones y por su parte Rex Tillerson mencionó que se reitera por parte de los Estados Unidos, el compromiso de mantener la ley y el orden a lo largo de toda su frontera. Sin embargo, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contradijeron las declaraciones de John Kelly poco antes de que este las emitiera en México, afirmando que las deportaciones se harían mediante operaciones militares y en lo personal le creo más a Trump que a Kelly, porque tiene el presidente una jerarquía superior y si lo dijo, por algo será. Por lo pronto ya puso fecha del inicio de la construcción del muro, que será en abril próximo. Ahí está la prueba de la sinceridad en las declaraciones de los secretarios de ese país. En el periódico Reforma de la ciudad de Mexico, Videgaray fue más allá, pues dijo que se aplicará la ley del talión, o sea ojo por ojo y diente por diente, con relación a la relación comercial con los Estados Unidos. Si imponen aranceles Estados Unidos a las importaciones de México hacia ese país, México responderá de la misma forma y con igual severidad, imponiendo aranceles a las importaciones de los Estados Unidos. Esto no lo dijo en la reunión oficial, sino en la junta de coordinación política de la cámara de diputados, por lo que es fácil hacer ese tipo de declaraciones en donde no puede ser escuchado oficialmente. Habría que meditar las consecuencias que esto podría acarrear, aunque no es mala la postura. De cualquier manera, es un avance momentáneo en las negociaciones con Estados Unidos, en donde se vio que ese país moderó su posición con México, pero no debemos ser muy optimistas en esa relación de estira y afloja. Poco se abordó el tema de las armas que ingresan a nuestro país vía los Estados Unidos, en donde necesariamente tiene que haber una gran corrupción de las autoridades aduanales de nuestro país, que permiten propiamente sin restricciones, la entrada de armas que anteriormente eran de uso exclusivo del ejército, así como el ingreso de cantidades muy grandes de efectivo. Estados Unidos no reconoce abiertamente este problema y debemos hacérselo notar de una manera o de otra, pues la causa principal de las armas que tienen los narcotraficantes, radica en la procedencia de las mismas. Otro de los aspectos que poco se trató, es la de los indocumentados, que independientemente de la nacionalidad, son arrojados a las fronteras de México, principalmente a Tijuana. Considero que debería analizarse en cada caso la proveniencia de cada indocumentado y no simplemente depositar los inmigrantes, proceda o no su deportación, sean o no de otros países, en las fronteras de México, sobre todo centro- americanos, que son los que buscan a nuestro país para utilizarlo de puente para finalmente aspirar al “sueño americano”. Lo que debemos de tomar conciencia, es que la falta de oportunidades en México para la clase trabajadora, es lo que ahora se ha convertido en un verdadero problema con las consecuencias anotadas. Estaremos atentos al avance de estas negociaciones de nuestro país con el vecino del norte, de lo que si estamos conscientes es que fue una primera platica. Lo que, considero erróneo por parte de Peña Nieto, es haber recibido en la casa oficial a los secretarios de estado de ese país, pues aunque haya sido una visita de cortesía, los mismos deberían haber sido atendidos exclusivamente por los secretarios, pues en política existe el dicho que los pares deben juntase exclusivamente con los pares, sobre todo en una relación de la importancia de la que se llevó a cabo.