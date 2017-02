Nefastos saldos de los gobiernos panistas en Guanajuato… (I)

ÍÑIGO JAVIER RODRÍGUEZ TALANCÓN | OBSERVATORIO CIUDADANO Publicada el

Al PAN en Guanajuato simplemente se le agotó su cuento; los saldos que nos entregan ya no pueden ser peores: altísima inseguridad, violencia incontenida, corrupción generalizada y retrocesos muy graves en todos los rubros del desarrollo humano…

Pero al hablar del PAN en Guanajuato, no me refiero a cualquier PAN; me refiero a una entidad del ultra derechismo político que antaño asaltó silenciosa y soterradamente a aquel, excluyendo a sus antiguas militancias; me refiero a la obscura cofradía del Yunque.

Para nuestra desgracia, Guanajuato ha sido su experimento por más de 25 años; la ultra derecha en el poder como situación inédita en toda la historia del País.

Pese a carecer de mayores talentos han gobernado con singular ventura, sin contenciones mayores, supuestamente guiados por una “mística” que solo ellos saben, en el entendido de que llegaron para quedarse.

Sin embargo, desde un inicio su novatez y ansias por copar todos los espacios públicos en un ejercicio rotativo, pero siempre con sus mismos personeros, acabaron por agotar sus posibilidades.

Hicieron muy ingenuas apuestas programáticas que al final no les resultaron.

Y ahora con la llegada del inefable Trump a la presidencia de EUA, se les cancela su único afán visible: convertir al Estado en un enorme clúster de maquilas automotrices.

Aunque de esta cancelación pareciera no se han enterado, o no se han querido enterar, pues de este alfiler pende toda su narrativa gubernamental, toda su auto complaciente forma de gobernar que les ha permitido tener la vana ilusión de considerarse como los “buenos”, los “elegidos”…

También se les cancela ese “sueño guajiro” de reproducir sus manidos esquemas facciosos a nivel Nacional, como ulterior propósito en instaurar el “Reino de Dios” en México.

Y es que a partir de septiembre de 1991, cuando Salinas les obsequió la gubernatura de Guanajuato, esta ultra derecha política salió de sus reductos antes pacientemente colonizados.

Sobre esta enorme plataforma, que literalmente les calló del cielo, se aprestaron desde un inicio a buscar su apuesta extrema: la presidencia de la República.

Sin embargo, el poder los corrompió y pronto extraviaron el rumbo.

Así pues, el ejercicio del poder con sus muchas canonjías y alegres gratificaciones, les puso en la tesitura irresistible de la corrupción; el poder es para usufructúo de ellos y sólo para ellos, piensan aún, en exclusión absoluta de todos los demás.

Sus prácticas antidemocráticas, propias de su mentalidad autoritaria, también han permeado a sus antes adversarios: los pocos herederos de los despojos priístas aprendieron la cómoda complicidad con ellos.

Ahora, después de 25 años ayunos de poder, el PRI no representa la opción política de nada en Guanajuato, más allá de ser un coro fácil que acompaña a ese panismo omnipresente, pero ya en franca decadencia.

Sin embargo, pese a sus fracasos y a las pésimas cuentas que ya nos muestran, el PAN se apresta a su continuidad, creyendo acaso posible sobrepujar la longevidad que conocieron sus ahora socios priístas.

Piensan que por designio divino llegaron, y que solo por designio divino se van.

Entonces, roguemos a Dios…

