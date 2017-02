Luces led para quien no deja de ver su celular

REDACCIÓN Publicada el

El municipio holandés Bodegraven-Reeuwijk quiere acabar con los accidentes de peatones que no dejan de ver su celular cuando caminan por las calles, poniendo en peligro su propia vida.



El proyecto se llama "Más Línea de Luz", y consiste en colocar tiras LED en el pavimento que cambian de rojo a verde, en los semáforos. También parpadean.



Este sistema ayudará a los peatones que no levantan su rostro para cruzar la calle a que desde el pavimento se den cuenta si pueden o no cruzar y evitar ser atropellados por los automóviles u otro vehículo.



Un concejal del municipio declaró a The Guardian que la gente se distrae por navegar en las redes sociales desde su celular.



Aseguró que no pueden cambiar esta tendencia pero pueden coadyuvar a dar una solución a este fenómeno que crece cada día.



Las tiras comenzaron a instalarse en lugares cercanos a escuelas, pero se prevé se extienda por toda la ciudad.