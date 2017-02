¡Afinan detalles para el Oscar!

AGENCIA REFORMA | EDUARDO MOLINA Publicada el

Los últimos preparativos para los Oscar están en proceso con una alfombra roja protegida para que brille mañana y la afinación del show dentro del Teatro Dolby.

La alfombra está cubierta con plástico para evitar deterioro, y los monitores con los nombres de los ganadores ya están funcionando a lo largo de la pasarela.

Este jueves se colocaron algunas estatuillas de tamaño real que adornan el lugar por donde desfilarán las estrellas.

Los productores anunciaron que Sara Bareilles, será la encargada de cantar durante el tributo a las personalidades que murieron en el año.

Se espera que el segmento cuente con un homenaje a más de 200 cineastas, artistas y personalidades de la industria, que seguramente incluirán a Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds.

En la parte de los números de las canciones nominadas Justin Timberlake cantará “Can’t Stop the Feeling”, de la cinta “Trolls”, y el ganador del Tony, Grammy y Emmy, Lin-Manuel Miranda, cantará “How Far I’ll Go” de la animada “Moana”.

Sting cantará “The Empty Chair” de “Jim: The James Foley Story”, y el ganador del Óscar John Legend reemplazará a Emma Stone y Ryan Gosling con los temas de “La La Land”: “City of Stars” y “Audition (The Fools Who Dream)”.