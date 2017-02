¿Arrasará Casey Affleck también mañana?

REDACCIÓN Publicada el

Quienes compiten en la terna de Mejor Actor ya han triunfado o han estado nominados a la Academia.

Este año, es Casey Affleck quien más ha ganado en la temporada de premios, sin embargo, el drama de Denzel Washington en “Fences” podría arrebatarle la estatuilla.

Casey Affleck

Película: “Manchester by the Sea”

Fecha y lugar de nacimiento: 12 de agosto de 1975, en



Falmouth, Massachusetts, EU.

Personaje: Lee, quien se hace cargo del hijo menor de su hermano, tras su repentina muerte.

Historia con el Oscar: Esta es su segunda nominación, antes fue por la cinta “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” en 2007.

Premios y nominaciones por este papel: Ganó los Globos de Oro, los BAFTA, la Crítica Cinematográfica; y estuvo nominado a los Satellite y al Sindicato de Actores.

Andrew Garfield

Película: “Hacksaw Ridge”

Fecha y lugar de nacimiento: 20 de agosto de 1983, Los Ángeles, EU

Personaje: Desmond Doss, un cristiano Adventista del Séptimo día que se negó a portar armas en el frente.

Historia con el Oscar: Esta es su primera nominación a la Academia.

Premios y nominaciones por este papel: Nominado a: Globos de Oro, BAFTA, Sindicato de Actores. Ganador de los premios Satellite y Crítica Cinematográfica.

Ryan Gosling

Película: “La La Land”

Fecha y lugar de nacimiento: 12 de noviembre de 1980, en London, Ontario, Canadá.

Personaje: Sebastian Wilder, un hombre amante del jazz que desea abrir su propio club y tocar la música que le gusta.

Historia con el Oscar: Esta es su segunda vez, antes estuvo nominado por la cinta “Half Nelson” en 2006.

Premios y nominaciones por este papel: Ganó en los Globos de Oro, estuvo nominado en los BAFTA, Sindicato de Actores y a la Crítica Cinematográfica.

Viggo Mortensen

Película: “Captain Fantastic”

Fecha y lugar de nacimiento: 20 de octubre de 1958, en Nueva York, EU.

Personaje: Ben Cash, un padre de familia que vive en los bosques de Washington y educa a sus hijos aislados de la sociedad.

Historia con el Oscar: Esta es su segunda vez, antes estuvo nominado por la cinta “Eastern Promises” en 2007.

Premios y nominaciones por este papel: Estuvo nominado a: Globos de Oro, BAFTA, Sindicato de Actores.

Denzel Washington

Película: “Fences”

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de diciembre de 1980, en Mount Vernon, Nueva York, EU.

Personaje: Troy Maxson, un afroamericano que lucha contra los prejuicios raciales mientras trata de sacar adelante a su familia.

Historia con el Oscar: Con esta, es su quinta nominación y ha ganado en dos ocasiones, en 2001 por “Training Day” y en 1989 por “Tiempos de Gloria”.

Premios y nominaciones por este papel: Estuvo nominado a los Globos de Oro y ganó el Sindicato de Actores.