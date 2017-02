Escucha las cinco canciones nominadas al Oscar

REDACCIÓN Publicada el

La edición número 89 de los Premios Oscar está a la vuelta de la esquina. Así que te dejamos las cinco canciones nominadas a mejor canción original para que ¡nos des tu veredicto!

La contienda este año será entre Ryan Gosling, Emma Stone, Justin Timberlake, Sting y Alessia Cara, ¿cuál crees que se llevará la estatuilla que ganó Sam Smith y Jimmy Napes con ‘Writing’s On The Wall’, en 2016?

City of Stars - La La Land

Intérpretes: Emma Stone y Ryan Gosling.







Can't Stop the Felling - Trolls

Intérprete: Justin Timberlake.

How Far I'll go - Moana

Intérprete: Alessia Cara.







Audition - La La Land

Intérprete: Emma Stone.







The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

Intérprete: Sting.







Ganadora a mejor canción original en los Oscar 2016

Writing’s On The Wall - Spectre

Intérpretes: Sam Smith y Jimmy Napes.