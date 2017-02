Éste es el nuevo ‘rostro’ de cine mexicano

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Poco a poco los cineastas mexicanos salen de la comodidad para aventurarse a contar otro tipo de historias.

Eso no es fácil, y después de ‘picar piedra’ para conseguir financiamiento, el director Joseph Hemsani decidió apostarlo todo con “Mientras el lobo no está”, cinta producida por Abe Rosenberg, el propio Hemsani y Claudio Sodi.

La historia es un thriller sobre cuatro amigos que sueñan con fugarse de un internado aislado a la mitad del bosque. A medida que descubren el pasado oscuro del lugar, su sueño se convierte en una carrera por escapar.

En entrevista telefónica con am, desde la Ciudad de México, el reconocido director y actor Mauricio García Lozano, habló sobre el proyecto protagonizado por los niños Luis de la Rosa, Miranda Kay, Carla Adell y Michael Arluk.

“Yo estaba filmando una serie para HBO para ese momento, y tenía tiempo estaba esperando en el ‘Camper’ como luego ocurre, una historia como ésta; fue una de esas experiencias apasionantes donde no puedes dejar de ver una historia así de original y fuerte”, platicó.

La cinta mexicana sale de todo tema o estética de las producciones actuales, la fotografía, vestuario y musicalización son las que llevaron a dar el ‘Sí’ a Mauricio García.

“Podría parecer de una película extranjera, no lo digo como un elogio, al contrario, el hecho de que esta película sea distinta, nos da la posibilidad de entender que podemos hacer otro tipo de películas lejos de las comedias románticas.

“Es una película comercial que quiere vender boletos, que no es de arte en el sentido de cine de autor, es profundamente diferente en su pretensión comercial o en cuanto al público que quiere llegar. Toca un tema importante, fuerte; es entretenida, emocionante, llena de drama y de suspenso, entonces me parece que se desmarca”, consideró.

Como ‘Julio’, el artista exploró sus límites, miedos, emociones que compartió en el set con niños.

“Ya me habían ‘echado el ojo’, porque querían que fuera yo, pero me quería preparar y eso fue muy generoso de su parte. El personaje es tremendamente diferente a mí, yo soy buena onda, el personaje es muy malo y tiene motivos legítimos para serlo y ser así con los niños. A mí me resultaba difícil relacionarme con ese nivel de maldad, así que tuve que establecer paralelismos con modelos, gente que para mí pudiera justificar este tipo de comportamientos, entonces, al final agarré vuelo con personajes de la historia nacional, de otras películas, política, gente que me daba miedo; creo que una de las cosas que nos llama la atención de los personajes es una parte su intolerancia, por otra su inseguridad, creo que es el origen de los grandes tiranos, esa gente que tiene el poder y que tienen miedo de perderlo, que al mismo tiempo son muy inseguros y se vuelven tiranos, violentos, e intransigentes.

“Transformarme fue toda una violencia porque me choca quitarme las barbas, cuando me dijeron que era con bigote fue una sufridera, eso me ayudó mucho a verme diferente, creerme que era otra persona con esas características”, platicó.

En momentos, Mauricio se apersonaba en el set no como él mismo, sino como su personaje, lo que elevó la admiración de los productores.

Sobre el cómo se liberó de ‘Julio’ una vez que terminaron las grabaciones, el creativo explicó:

“Es bastante simple en un aspecto, hay que entender que el set, el espacio de juego de la filmación es eso, un espacio de juego, pero que al final del día cuando se acaba se acaba; debo confesar eso, que como el cine es tan intenso, el personaje termina por meterse a tu vida personal y es muy duro, porque uno empieza a vibrar con la personalidad del personaje, cuando uno no está en la escena busca todo tipo de salidas, y en mi caso, fue importante ese juego con los niños. Busqué la manera de salir de él durante los momentos que no estaba filmando”, finalizó.

Para toda producción mexicana que llega a las salas de cine, la primer semana es crucial para su permanencia durante más tiempo, razón por la que Mauricio García Lozano, protagonista de “Mientras el lobo no está”, invitó a los leoneses a verla este fin de semana.

¡Primera semana de prueba!

Para toda producción mexicana que llega a las salas de cine, la primer semana es crucial para su permanencia durante más tiempo, razón por la que Mauricio García Lozano, protagonista de “Mientras el lobo no está”, invitó a los leoneses a verla este fin de semana.