Revela Vanessa Huppenkothen su gran pasión

AGENCIA REFORMA | RODOLFO G. ZUBIETA Publicada el

La pasión que siente Vanessa Huppenkothen por el acondicionamiento físico va más allá de su profesion como comentarista deportiva. Para ella, hacer ejercicio es un estilo de vida.

“Desde chiquita mis papás me metieron a todo: basquet, futbol, patinaje sobre hielo, ballet y todos los deportes que te puedas imaginar. La pasión que le tengo a esto me viene desde niña”, aseguró.

La también modelo está enfocada en romper sus propios límites.

Hace unas semanas corrió (en 2 horas 9 minutos) el Medio Maratón de Miami, donde se topó con varios obstáculos climatológicos, como bajas temperaturas, lluvia y viento. Ahora se prepara para un triatlón en Costa Rica, en junio.

“La corrida me encanta como aficionada y en el trabajo donde estoy, que es el fútbol, es lo que reina. Me gusta porque me hace sentir bien conmigo misma y con mi cuerpo”, explicó.