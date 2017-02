Ricky Martin hace inesperada revelación sobre John Travolta

REDACCIÓN Publicada el

Durante la trasmisión del programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, una fan le preguntó a Ricky Martin quién fue la primera celebridad que le hizo pensar 'soy gay'.

El cantante puertorriqueño respondió "fue Fiebre de sábado por la noche con John Travolta y esa escena en la que aparece con ropa interior".

"El personaje de Travolta despierta y está en ropa interior negra… ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película... ¡como 8 veces y no sabía por qué!".

Entre risas, el boricua contó que nunca llegó a decirle a John Travolta que fue él quien lo hizo fantasear por primera vez: "Estoy seguro que nos hemos conocido pero no, jamás le dije: 'Fuiste mi primer flechazo'", admitió, risueño.