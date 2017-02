Sospechan que concierto de 'Komander' era para la delincuencia

EL UNIVERSAL | TAMPICO Publicada el

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, indicó que en la entidad no se permitirán conciertos o espectáculos que sirvan a la delincuencia para fortalecerse a fin de obtener recursos ni cuando existan dudas sobre la procedencia de los organizadores.



El gobernador tamaulipeco se refirió así de la cancelación del concierto programado para este sábado en Tampico del cantante Alfredo Ríos, “El Komander”, debido a que la sede del evento no cumplía con los requisitos de Protección Civil y a la prohibición en la ley de música que haga apología del delito.



García Cabeza de Vaca dijo en entrevista en Tamaulipas no va a permitir que la delincuencia utilice ese tipo de eventos para fortalecerse y hacerse de recursos; “por supuesto que a mí también me gustan os conciertos como a cualquier ciudadano, pero lo que no voy a permitir es que existan dudas sobre la procedencia de quienes organizan estos eventos.



En este sentido, explicó que además de las indicaciones de Protección Civil para prohibir la presentación, las autoridades abrieron una línea de investigación al presumirse que organizadores de este tipo de eventos entregan boletos a sectores de la sociedad exigiéndoles su venta. “En pocas palabras, extorsionando a la gente para hacerse de recursos”.



“Nadie, absolutamente nadie, está por encima del Estado de derecho. Estas son acciones que está llevando a cabo este gobierno con el único propósito de restablecer el orden y la legalidad. Algo que no se practicaba en el pasado y hay quienes se escudaban en eventos para hacerse de recursos públicos”.



Reiteró que existe la presunción, “no quiero decir que este sea el caso particular”, que en Tamaulipas era una práctica recurrente que usaban los grupos delictivos; entonces, que se hagan las investigaciones correspondientes, ya hay denuncias al respecto y se va a actuar en consecuencia.



“Seguirá gira en México y EU”: Komander



A su vez, en redes sociales, Alfredo Ríos confirmó la cancelación del evento por lo que llamó “causas de fuerza mayor” y tras haber agotado todos los recursos para poder llevar a cabo su presentación en el estadio de Tampico.



Asimismo, indicó que la gira “México Americano” continuará en otros lugares de México, en Estados Unidos y Centroamérica y agradeció a sus fans el apoyo en la radio y la asistencia a sus conciertos.