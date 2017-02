Piden destitución de Director de Taller e investigar a Oficial Mayor

IVONNE MANCERA Publicada el

La destitución del encargado del Taller Municipal, Fernando Pérez Torres al igual que una revisión al trabajo de la Oficial Mayor, Ana María Flores Bello, fue solicitada publicamente por la regidora priísta Sharon Orozco García.



Esta petición se da luego de que la ex empleada del Taller Municipal, Adriana Calderón Ramírez, dio a conocer audios donde la Oficial Mayor tenía conocimiento del interés de Pérez Torres por la ex empleada del Taller, quien interpuso una queja en Contraloría Municipal y una denuncia en Derechos Humanos por acoso sexual.



En los audios se escucha a Flores Bello reconocer que Pérez Torres le pidió permiso para invitar a Calderón Ramírez a desayunar y comprarle flores, lo que la Oficial Mayor no reconocía como acoso sexual.