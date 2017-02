Preparan denuncia de acoso ante MP

IVONNE MANCERA Publicada el

Una denuncia por acoso sexual contra Fernando Pérez Torres, encargado del Taller Municipal será interpuesta por la ex empleada de esta dependencia, Adriana Calderón Ramírez.



Así lo indicó la afectada, quien ya interpuso una queja ante la Contraloría Municipal con acoso laboral y ratificó una denuncia en la Subprocuraduría de Derechos Humanos contra Pérez Torres.



“Nunca me atendieron en el tema de la Contraloría, no hubo otra atención en el tema del acoso”, mencionó.