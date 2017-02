El futbol mexicano lamenta la muerte de Carlos Miloc

EL UNIVERSAL Publicada el

A través de las redes sociales, la Liga Mx, clubes, jugadores y ex figuras del futbol mexicano lamentaron en redes sociales el fallecimiento de Carlos Miloc, histórico ex jugador y ex técnico uruguayo.



La Liga MX y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, fueron de los primeros en manifestarse por la muerte de “El Tanque”, a los 85 años, quien enfrentó severos problemas respiratorios en los últimos meses.

Elías Hernández fue uno de los primeros en lamentar la muerte del ex técnico.

Triste noticia la de Don Carlos Miloc mi más sinceras condolencias para su familia Q.E.P.D — Elias Hernandez (@EliasHdz08) February 25, 2017





“Mi más sentido pésame a la familia de Don Carlos Miloc, un gran hombre del futbol, que en paz descanse”, publicó Decio de María en su cuenta de Twitter.

Mi más sentido pésame a la familia de Don Carlos Miloc, un gran hombre del futbol, que en paz descanse. — Decio de María (@deciodemaria) February 25, 2017





Tigres y América, clubes donde Miloc dirigió y destacó, lamentaron su muerte. Con el conjunto felino, Miloc fue campeón en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982.

La FMF Lamenta el Sensible Fallecimiento de Carlos Miloc pic.twitter.com/egwqIuM6VN — FEMEXFUT (@FMF) February 25, 2017