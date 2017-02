Portero ‘asesinó’ a su pareja, pero ya lo dejaron libre

REDACCIÓN Publicada el

El ex portero brasileño, Bruno Fernandes, salió de la cárcel de la ciudad de Belo Horizonte en la que estaba preso desde hacía seis años y siete meses por haber matado a su pareja. Seguirá su proceso hasta que un tribunal confirme o revoque su condena.

La libertad del ex arquero del Flamengo se debe a que sus abogados reclaman que el cuerpo de la víctima no ha aparecido, por lo que su cliente no puede ser acusado de homicidio.

Bruno se encontraba preso desde agosto de 2010, cuando fue condenado por un juez por homicidio calificado, secuestro y ocultación de cadáver, presuntamente orquestó la muerte de la modelo sólo porque le pedía que reconociera a su hijo.

La modelo y actriz de películas eróticas presionó al portero para que reconociera la paternidad de su hijo y le pagara una pensión.

El cuerpo de Eliza Samudio, desaparecida cuando tenía 25 años, no ha sido encontrado.