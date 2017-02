'Olvidan' obra en comunidad

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN Publicada el

Después de tres semanas de que anunciaran el inicio de las obras de pavimentación en la comunidad de Los Tepetates, los trabajos no son visibles, por lo que los habitantes viven con incertidumbre.

El pasado sábado 4 de febrero, en una gira por comunidades rurales del sur del municipio, el alcalde Héctor López Santillana y miembros de su Gabinete anunciaron que comenzarían la rehabilitación de la calle Mortero, principal vialidad de la comunidad.

Desde ese día, cuando se tomó la fotografía oficial, ninguna máquina de construcción se ha vuelto a ver en el lugar y la única diferencia que han visto los vecinos son las líneas de cal que pintaron a los costados de la transitada calle.

Ante esta situación los habitantes están inquietos y con temor de que las autoridades incumplan con el proyecto.

"Ahí han andado hace unos días, pero no se ve nada de obra. No hacen nada, ya tenemos años esperando esos trabajos, a ver si no se hacen patos otra vez", señaló Carmen Esparza, ama de casa.

"Anduvieron nomás pintado con cal, pero no hicieron más", dijo Pedro Pompa, comerciante.

Además señaló que son necesarios topes en la vialidad, pues al ser paso obligado para entrar a otras comunidades hay muchos vehículos que circulan a exceso de velocidad y podrían provocar algún accidente.

Al respecto, la Dirección de Obra Pública municipal adelantó que después de labores de trazado, este lunes iniciarán las excavaciones para las instalaciones de agua y drenaje de la rehabilitación.