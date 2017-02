Antes de ser abogado, soy persona

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

afael tenía muchas ilusiones en acabar su carrera. Aún le faltaba un año para terminar y para él era como una eternidad. Estaba convencido que había hecho una acertada elección, a pesar de que sus padres le recordaban cada vez que podían, que una vez obteniendo un título, era lo único que podía hacer: trabajar como abogado. Ya que para eso había estudiado y ellos habían hecho una gran inversión.

Rafael asistió a su clase de valores como siempre, “clase de relleno” como le mencionaban muchos a esta materia. Jessica, la maestra, abordó este tema y comenzó con dejarles un trabajo, el cual se trataba de que anotaran sus opciones que tenían para ejercer su carrera y si llegase la posibilidad de no encontrar empleo, qué harían.

Al acabar el ejercicio, Rafael descubrió que tenía pánico por pensar que acabaría su carrera y no encontrara empleo como abogado. Le externó a su maestra, que su mundo se derrumbaría si tuviera que trabajar en otra cosa y sus papás estarían muy decepcionados de él. Al terminar la clase, la maestra se dio un tiempo para platicar con Rafael.

-Leí tu trabajo. Exclamó la maestra y prosiguió. Quiero contarte algo Rafael.

–Claro que sí maestra, la escucho.

–Hace años tenía yo una alumna que era psicóloga y para cualquier escrito que hacía, aunque no fuera de la escuela, firmaba con “la Psic” símbolo que usan los Psicólogos. Cada vez que yo le preguntaba por qué lo hacía, ella me respondía: “Es que yo soy Psicóloga. Contestaba la jovencita orgullosa de su profesión. El joven seguía escuchando con atención. Continuaba la maestra.

Pasaron algunos años y me encontré a clara mi ex alumna en una exposición de pinturas y comenzamos a platicar.

-Me da mucho gusto verla después de tanto tiempo maestra.

–A mí también Clara, me imagino que ya pusiste tu consultorio como Psicóloga y seguramente te está yendo muy bien.

–Sí lo puse un tiempo maestra. Es algo que decidí estudiar y no me he arrepentido, pero el tiempo pasó y mis planes cambiaron, tenía poquitos pacientes y por la necesidad de ganar más dinero, comencé a hacer algo que jamás había intentado y siempre había deseado, Pintar. Tome unos cuantos lienzos y comencé a darles vida, me iba a los mercados con la intención de venderlos pero poco a poco me di cuenta que más que por el afán de venderlos, los hacía por que en el momento en que se fusionaba la brocha con la pintura, despertaba en mí una emoción inexplicable. Mi cuerpo reaccionaba de manera muy distinta, lo sentía más vivo que nunca. Y todo comenzó allí maestra. Comencé a pintar más cuadros y supe que esa habilidad la traía inmersa, aun así tomé un curso para mejorar mi técnica. Mis padres se enojaron mucho al ver que ya le dedicaba más tiempo a la pintura que a mi consultorio. Ellos formaron en su mente una expectativa en mí de toda una psicóloga. Pero poco a poco fueron entendiendo que pintar me hacía feliz.

La necesidad de tener un poco de más ingresos, me hizo descubrir mi pasión, lo cual agradezco mucho.

–Sí, me imagino cómo debieron sentirse tus padres al ver que abandonaste la psicología por la pintura. Agregó la maestra poniéndose en el lugar de los padres de Clara.

–No maestra, en eso se equivoca. La carrera que estudié fue únicamente una herramienta. Con ella no solo recibí un título, descubrí una mejor calidad de vida y el convivir cuatro años impregnada de un ambiente estudiantil, me ayudó a querer superarme más y a darme la idea de buscar otras opciones por si no tuviera éxito como psicóloga. Y sí maestra, se equivoca. La Psicología jamás la dejaré, ella es parte de mi vida, la ejerzo a diario, simplemente no recibo algún ingreso de ella. Y le quiero comentar que ya en mis escritos no uso mi símbolo de Psicóloga, porque antes de ser Psicóloga, soy persona y como tal tengo más habilidades. La voy a dejar un instante maestra, tengo que atender mi exposición de pinturas y cerciorarme de que se empaqueten bien los cuadros que he vendido.

La maestra acabó de contarle esa historia a Rafa. El alumno agradeció las palabras de la maestra y aprendió la gran lección. A veces el destino nos lleva a elegir cierta carrera, pero no significa que siempre nos dedicaremos a eso. La vida da muchas vueltas y una gran pasión está dentro de ti, tal vez fusionando tus estudios con tus pasiones, llegarás a encontrar tu misión en la vida y con ello tu felicidad absoluta.

