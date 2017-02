Asteriscos***

***Auditoría



Para que vean que va en serio, el diputado Miguel Salim Alle dará a conocer hoy los detalles de la denuncia que presentó ante la Auditoría Superior de la Federación en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



***AUTORIDAD OMISA



El motivo: la SCT fue omisa ante sus quejas sobre el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).



***sin respuesta



Desde hace meses el panista solicitó que le dieran los documentos sobre el programa de inversión que el GAP se comprometió a realizar desde 1998, cuando se le asignó la concesión para operar por 50 años la terminal aérea, pero la respuesta nunca llegó.

***TODOS CONTRA TODOS



Donde de plano se armó la revolución es en el Comité Estatal del partido Movimiento de Regeneración Estatal, mejor conocido como Morena, luego del escándalo que provocó la difusión de un audio en el que se escucha al diputado local David Landeros decir que sus asesores hacen mal uso de los recursos que le entregan mensualmente en el Congreso estatal.

*CULPAN AL PAN



Y es que nada más no se ponen de acuerdo en lo que van a hacer, empezando por el propio diputado Landeros que un día pide licencia y al siguiente se arrepiente, pero entre los militantes de Morena la cosa está igual, la dirigencia Estatal a cargo de Ernesto Prieto Gallardo acusa al PAN de intervenir a favor de Landeros.

*CONTRA EL DIRIGENTE



Pero al mismo tiempo un grupo de militantes de Morena se queja de que su dirigente estatal no quiere convocar a reunión de consejo político para definir si el escándalo en el que se vio envuelto el diputado es motivo de expulsión del partido, dicen que Ernesto Prieto no quiere convocar.

*AMAGUE



Ante la negativa, este grupo amaga con no tomar en cuenta a su líder estatal y convocar a reunión de consejo, por si fuera poco la dirigencia en México a través de la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia de su partido le suspendió sus derechos partidarios al diputado Landeros.

*LOS QUE GANAN



Total que no se sabe en qué va a terminar esto, pero seguro los más contentos con estas diferencias entre los integrantes de Morena son los militantes de los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRI, pues con tanta división tienen más oportunidad de quedarse en 2018 con la curul que hoy tiene Morena en el Congreso.

***PREPARATIVOS



Para estar listos por lo que pueda venir la próxima semana, el jueves pasado el secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez se reunió con un grupo de empresarios dueños de palcos y plateas del estadio León, quienes integran el movimiento “Defendamos nuestro estadio”.



*AYUDA LEGAL



Los integrantes de este grupo que encabeza el doctor Primo Quiroz acudieron al Municipio para solicitar apoyo jurídico, con el fin de estar preparados ante la posible resolución de los magistrados a favor de Roberto Zermeño en el juicio por la propiedad del estadio.

*OTRO AMPARO



El mismo jueves el Secretario del Ayuntamiento confirmó que el Municipio está dispuesto a apoyar a este grupo para buscar un amparo que impida que Zermeño y su socio Héctor González se queden con el estadio.



*SE SUMAN



Pero no es el único grupo que planea tomar esta vía de defensa del estadio, hay otro grupo de empresarios que desde hace meses inició con la recolección de documentos de dueños de palcos y plateas para poder ampararse en caso de que declaren dueño a Roberto Zermeño, el grupo lo encabeza el ex presidente de Anpic, Eduardo Hernández.

*LLEGÓ EL DÍA



Lo que no está muy claro es el alcance que pueda tener esta estrategia legal de los palcohabientes, pues de acuerdo con el empresario celayense Héctor González la decisión de los magistrados no afecta a estos propietarios, habrá que ver que ocurre el miércoles cuando se defina si le dan o no el amparo que está promoviendo el Municipio.

***CONFLICTO DE INTERÉS



Luego de que la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura dijera no a una propuesta de la priísta Irma Leticia González Sánchez para evitar el cobro de preinscripción a escuelas privadas, la diputada considera que la negativa se debió a los intereses que “algunos” legisladores tienen en relación al tema.

*PRESIDENTA



Con ello se refería nada más y nada menos que a la presidenta de la misma comisión, la diputada panista Leticia Villegas Nava, quien es propietaria junto con su familia de centros educativos privados en León y Purísima.

*MÁS INTERESES



La propuesta también se encontró con el voto en contra del diputado de Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, quien de plano dijo que para eso están las escuelas públicas, para que los alumnos no tengan que pagar colegiaturas.

*MEJOR NO VOTÓ



En la votación en pleno del Congreso local, la diputada Leticia Villegas tuvo que abstenerse de votar por tener un posible conflicto de interés en el tema. Lo raro es que tampoco respondió nada al reclamo que hizo su compañera del PRI, quien acusó a los integrantes de la comisión de Educación de tener poca sensibilidad.

Acuerdan trabajo conjunto

Empresarios que integran la asociación civil Unidos por Guanajuato tuvieron una reunión el jueves con el secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, en la que también participó el director de la Policía, Carlos Ramos Ramos; los empresarios, entre ellos Salvador Oñate y el presidente de la asociación, Benjamín Zermeño, acordaron participar en coordinación con la Secretaría en campañas de conciencia vial y continuar con programas de reconocimiento a policías.