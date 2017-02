El moche nuestro de cada instante

JUAN AGUILERA AZPEITIA | LEÓN Publicada el

"La justicia es una especie

de virtud completa ".

Aristóteles

No faltará quien, ayuno de conocimientos sociológicos serios, profundos, escaso de moral teórica y práctica cuanto embriagado de intereses políticos, postule que el moche, su práctica y usufructo, es un asunto meramente cultural. Desde la cumbre del poder, quienes lo ejercen en ocasiones así lo han planteado.

O sea que las normas de conducta, para los que de esa forma piensan y actúan, están regidas por un pragmatismo que anula los códigos para caer en un convencionalismo anarquizante.

Cuando el que abusa lo hace desde la cumbre del mando, envía una señal de libertinaje que trasciende a todo el cuerpo social. No quiere ello decir que la honestidad sucumba, porque en el ser humano hay reservas de reflexión y formativas que le constriñen a hacer lo lícito; pero si el que debiera dar ejemplo de pudor miente y roba desde su alto sitial alienta la rapiña y el deshonor.

Hablemos claro al respecto: un sujeto, al filo de las 11 de la noche, llega a una panadería y entra con un costal del que extrae metralleta para apuntarle con ella al dueño del establecimiento. Le ordena entregar dinero, "ahora sí -precisa, lo que da a entender que está de vuelta- dámelo todo". La víctima toma lo que trae en su mandil de tahonero y lo pone en la mano del ratero sin resistencia y menos oponiéndose. El ladrón se aleja ufano, jactancioso.

Este sujeto tiene el riesgo que, en una de esas, lo cojan infraganti o lo denuncien con pruebas y vaya a la cárcel para ser procesado.

Al pasar por la calle solitaria un transeúnte, otra persona se le empareja y le pone enfrente, un picahielo. "Entrega el celular y la lana". El sorprendido obedece. "Es preferible perder eso, que recibir un piquete", piensa con rapidez. "Móchate", le dice el agente de Tránsito al que se pasa en rojo un semáforo. El infractor obedece. "Me salió barato" dice para sí y se conforma o hasta se felicita apapachando su ego.

Nuestro amigo sale de la Ciudad de México en autobús. Apenas la unidad toma la carretera, se levan de un asiento delantero un truhan que blandiendo pistola ordena a los viajantes poner sus pertenencias en la bolsa que sostiene con la siniestra. Rogelio, a su turno, le muestra el reloj que lleva en la muñeca. "Ese no", lo rehusa el rufiancete. "Pero es de tal marca", argumenta quien lo pretende entregar. "Esa clase no me gusta. La cartera". Con la talega repleta manda que se detenga el ETN y se baja.

Esos hechos y más son cotidianos, tanto que parece ya nos hemos acostumbrado a ellos. Pero hay algo peor: los robos al poder y desde el poder mismo. Los moches en las alturas. Existen, no como los fantasmas, sino en la realidad que padecemos.

Tan ello resulta verdad que la Asociación Mexican de la Industria de la Construcción (AMIC), exigió el día 22 de este mes, al Gobierno Federal y al Congreso, frenar los moches que desde esos ámbitos del mando se practican.

El organismo aclaró que los moches significan "10 mil millones de pesos del presupuesto federal". Como quien dice una bicocada, dirán los cínicos.

Al lector y la lectora amables, les voy a detallar esas maniobras. El ejemplo que proporciono es por lo bajito, para no alarmar, pero pónganle ustedes los ceros que quieran para llegar a la suma denunciada.

Se autoriza, con concurso o si él, (porque lo pequeño se da sin tanto formulario), una obra de 100 millones de pesos. El que da el visto bueno y quien realiza la gestión, se enchalecan el 10%, por lo bajito. Quedan 90 millones. A eso se le reduce lo que gana el constructor y otras piscachas para los inspectores o supervisores oficiales, que van a certificar calidad y entrega. ¿Para cuánto le gusta a usted la inversión real, le parece 60 millones? Lo demáS se quedó en ganacia, sueldos, propinas y moches.

La pregunta obligada es esta: ¿Le harán caso a la AMIC, con su denuncia y reclamo, para combatir la deshonestidad o sea el robo disfrazado, desde arriba, del poder?

Es como para dudarlo porque desde hace décadas, Miguel Alemán Presidente de la República decía: si quieren dinero, hagan obras.