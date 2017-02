JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Lety Rojas, directora del Observatorio Ciudadano de León, me invitó a un evento congregado por un amigo estimado: Roberto Cárdenas. Se trataba de la película “Encender el corazón” (www.encenderelcorazon.com) producida por Inlakech & The Ethial Humanitarian Foundation. Roberto dio la bienvenida a todos, subrayando que se trataba de una convocatoria para difundir una iniciativa y así multiplicar la inquietud para mejorar nuestro entorno y que la película es un medio para lograr la toma de conciencia..



La película parte de una perspectiva de las clases sociales medias y altas, que buscan desde el humanismo, explicar y contener el fenómeno de la delincuencia. El guión se basa en la historia del secuestro y asesinato en la familia Le Baron, originaria de Chihuahua, comunidad mormona que ha logrado extraer de la tierra sus frutos y formar una aldea próspera.



Tiene escenas reales y muy duras del sufrimiento de las víctimas de la industria del secuestro y trata de encontrar en el rompimiento del tejido social, el origen de la violencia, aunque al basarse la propuesta de remediación, en un teórico norteamericano, éste elude la causa raíz: el sistema económico y más bien propone el cambio de actitud en todos los niveles sociales, incluyendo a las víctimas y a los victimarios.



Toca, eso sí, los elementos más claros de la descomposición y envilecimiento de las personas que viven de la muerte y el sufrimiento de otros seres humanos. Presenta el cinismo y pérdida del sentido humano de los secuestradores, aunque deja ver que tienen historias relacionadas con la afrenta del rico con el pobre. El punto de partida es que no existe, ni debe existir la lucha de clases; que hay buenos y malos en todas las clases sociales; que el asunto es tener el carácter para provocar los cambios, y formar grupos y corrientes de cambio de actitud, hasta que haga difícil delinquir.



Como decía, el guión está basado en la historia de los Le Baron y cómo han podido ellos superar la violencia del narcotráfico, describiendo los aciertos y los errores que inician con el secuestro de uno de ellos pasando por la muerte de un miembro del clan y concluyendo en la lucha de los sobrevivientes para vivir en paz. Basado en esta evidencia, se muestran las estrategias con las que podemos contener al crimen organizado: la comunicación y organización vecinal, la valentía para evitar la indolencia. La denuncia ciudadana, la solidaridad ante hechos y la formación en valores desde la familia.



En México se han multiplicado sobre todo en los niveles vecinales, áreas de trabajo, escuelas e iglesias. Para mantener este movimiento -encender el corazón-, que se propone, se requiere la participación de muchas organizaciones más. No es un asunto de dinero, sino de ser solidarios y vencer la indiferencia. Encender el corazón se basa en un cambio de actitud en el que se deje la indolencia y se pase a la acción; en donde la sociedad en su conjunto accione como uno solo.



La estrategia pasa por evitar el secuestro al no pagar rescates, sino incrementar la movilización social; es la negación de aceptar las condiciones del delincuente que extorsiona y amedrenta. Es perder el miedo dice este movimiento. Roberto Cárdenas y el grupo local de Inlakech (término maya que refleja la solidaridad) quieren que en el Bajío también se replique este movimiento que se da en todo el País.



En México el tejido social se ha roto. La brecha entre ricos y pobres es enorme. El Estado ha fallado en procurar el derecho de todos al acceso de lo básico. El narcotráfico y los criminales son la expresión más clara de la descomposición social. Es la hora de atender el problema desde la raíz: creando oportunidades a los más pobres; en ser solidario con los demás a través de proyectos que crean un mejor mañana y en cambiar nuestra actitud para actuar activamente.



Para encender el corazón es necesario sumar a más; compartir lo que tenemos; sentirnos responsables de que otros sufran; sentirnos solidarios con los grupos en los que participamos; sumar esfuerzos y voluntades. Se trata de “encender el corazón”. La película es recomendable; nos hizo ponernos de pie al final de la exhibición, como gesto de aceptación del compromiso de muchos leoneses con la recomposición social.

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridian.edu.mx